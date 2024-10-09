По цене стерилизации: в Новосибирске отдают кошечку мейн-куна Райли — у нее тяжелая судьба

Кошечка очень красивая, но выглядит грустной Источник: Avito











В Новосибирске отдают в добрые и любящие руки кошечку породы мейн-кун. Райли сейчас 4 года, но она уже пережила многое в жизни. Объявление о пушистой красавице разместили на сайте Avito. Нынешние собственники просят, чтобы новые хозяева заплатили за кошку 4 тысячи рублей — стоимость операции по стерилизации, которую ей сделали.

– Отдаю по цене стерилизации кошечку в связи с окончанием племенной деятельности. Добрая, ласковая, воспитанная, возраст 3 года, – указал в объявлении нынешний собственник Сергей.

В разговоре с корреспондентом НГС мужчина пояснил, что от кошки не пытаются избавиться из-за того, что она больше не способна производить потомство. Операцию ей сделали из-за проблем со здоровьем.

— Мы ее забрали взрослую уже и не знали, что болеет. У нас есть маленькие котята, и она их гоняет. Мы ее забрали у семьи, где ее просто закрыли на балконе, и она там сидела — сын подарил кошку матери, а та не любит кошек, — объяснил мужчина.

Сергей также добавил, что для Райли ищут хорошую семью, где она будет одна и ее будут любить.

— Если бы мы были скотами, то просто выкинули бы ее и не искали ей новую семью, не лечили и не делали бы операцию, — оправдался владелец кошки.

Он добавил, что Райли ест сухой корм и сейчас абсолютно здорова, хорошо себя чувствует.