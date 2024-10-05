Ему можно сначала позвонить: в Новосибирске продают котенка-чебурашку с огромными ушками

В Новосибирске продают милого лопоухого ориентального котенка за 60 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito.
Ориентальная кошка — ближайшая родственница сиамов. Породу официально признали в 1977 году в США. Отличительные признаки — длинное стройное тело, утончённый костяк и крепкая мускулатура, клиновидная голова, очень большие уши, тонкий длинный хвост. Эти кошки игривые, «разговорчивые», дружелюбные и очень привязаны к людям.
— Открыт для брони отличный ориентальный мальчик. К моменту переезда будет привит, обучен хорошим манерам. Документы, сопровождение 24/7. К переезду будет готов к середине октября, — указано в объявлении.
Сам котенок пестрого окраса. У него огромные ушки-локаторы, которые кажутся невероятных размеров в сравнении с туловищем.
Корреспонденту НГС продавец сообщил, что пока у котенка нет имени.
— Очень нежный и ласковый котик. Отец у него весит 6,5 килограмма. Он будет таким же. На котенка можно посмотреть по видеозвонку, — сообщил собственник питомца.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают пушистого лесного котенка. Фотогеничный котенок обладает яркими внешними данными.