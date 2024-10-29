«Он физкультурой занимается»: дикие кабаны прогулялись по поселку под Новосибирском — забавные видео

Кабаны прогулялись по рабочему поселку Пашино под Новосибирском. Местные жители повстречали их 27 и 28 октября. Видео с необычными лесными гостями редакции НГС прислали читатели.
На первом ролике видно, что один кабан зашел прогуляться в один из дворов. Любопытное животное прошло по детской площадке, проверило несколько кустов и спешно покинуло двор.
На другом ролике кабан перешел автомобильную дорогу и остановился в кустах около гаражей. Местный житель смело преследовал дикое животное, чтобы поближе снять его на видео.
На третьем видео местная жительница застала одинокого кабана на спортивной площадке одной из школ.
— Он физкультурой занимается, — пошутила сибирячка.
Разных ли кабанов встретили местные жители или это один и тот же лесной гость, обошедший весь поселок, — неизвестно.
Ранее на полях в Колыванском районе неизвестный обстрелял табун лошадей — одно животное погибло.