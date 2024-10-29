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Дикие кабаны прогулялись по Пашино

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Животные «Он физкультурой занимается»: дикие кабаны прогулялись по поселку под Новосибирском — забавные видео

«Он физкультурой занимается»: дикие кабаны прогулялись по поселку под Новосибирском — забавные видео

Лесных гостей засняли местные жители

823
6 комментариев

Кабанов заметили в Пашино 27 и 28 октября

Кабаны прогулялись по рабочему поселку Пашино под Новосибирском. Местные жители повстречали их 27 и 28 октября. Видео с необычными лесными гостями редакции НГС прислали читатели.

На первом ролике видно, что один кабан зашел прогуляться в один из дворов. Любопытное животное прошло по детской площадке, проверило несколько кустов и спешно покинуло двор.

На другом ролике кабан перешел автомобильную дорогу и остановился в кустах около гаражей. Местный житель смело преследовал дикое животное, чтобы поближе снять его на видео.

На третьем видео местная жительница застала одинокого кабана на спортивной площадке одной из школ.

— Он физкультурой занимается, — пошутила сибирячка.

Разных ли кабанов встретили местные жители или это один и тот же лесной гость, обошедший весь поселок, — неизвестно.

Ранее на полях в Колыванском районе неизвестный обстрелял табун лошадей — одно животное погибло.

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Животные в городе Кабаны в городе Кабаны Пашино Новосибирск
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Комментарии
6
velius
47 минут
Срочно: Па́шино — упразднённый рабочий посёлок, входящий с 1997 года в городскую черту Новосибирска; с 2000 года — в составе Калининского района этого города
Каменский Скуф
32 минуты
Городские милинялы и зумеры бесстрашны. Повезло что кабан не задрал.
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