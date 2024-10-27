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Происшествия «Кому это нужно — мы не знаем»: неизвестный обстрелял табун лошадей — шокирующее видео

«Кому это нужно — мы не знаем»: неизвестный обстрелял табун лошадей — шокирующее видео

В Новосибирской области обстреляли табун лошадей и убили одно животное

1 779
11 комментариев

Полиция проводит расследование из-за убийства лошади

На полях в Колыванском районе неизвестный обстрелял табун с лошадьми — одно животное погибло. Об этом в редакцию НГС сообщил Вильлюр Мавлютов, депутат Новотроицкого сельского совета депутатов Колыванского района Новосибирской области.

Он объяснил, что табун лошадей из деревни Юрт-Акбалык уводят на луга весной. Животные, по словам депутата, никому не мешают, так как в окрестных деревнях почти не осталось жителей. Вчера, 26 октября, табун должны были пригнать на зиму назад.

— Нашли их около «Калиновки». Ребята подъехали. Лошади увидели машины и стали убегать. То есть видно, что их кто-то сильно напугал. Пока табун не могут повернуть в сторону нашей деревни. Но нашли застреленную лошадь из карабина и рядом следы от уазика, — объяснил корреспонденту НГС Вильлюр Мавлютов. — Если повезет найти пулю, а она бывает из карабина, — то можно будет узнать, кто это сделал. Все карабины стоят на учете.

Видео с погибшим животным он прислал в редакцию. Оно может шокировать. Видно, что было сделано минимум два выстрела. Один — в область сердца, второй — в глаз.

Воздержитесь от просмотра видео, если понимаете, что вас шокируют кадры с кровью

Хозяин животного обратился в полицию.

— Кому это нужно — мы не знаем. Но это каждый год такое происходит. То кости найдем жеребчика, то тушу. Есть подозрения насчет одного человека. С города то люди не поедут, далеко, — отметил Вильлюр Мавлютов.

В ближайшие дни табун должны вернуть в деревню. Местные жители опасаются, что недосчитаются еще больше животных.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление в полицию поступало заявление от мужчины об обнаружении туши принадлежащей ему лошади.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Причина смерти животного будет установлена в результате экспертизы, — ответили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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В сентябре неизвестный выстрелил в подростка с собакой в Новосибирске.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Колыванский район Новосибирской области Табун Обстрел Убийство животных Животные Лошади Карабин
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Комментарии
12
Татьяна 53
22 минуты
Животных всегда жаль, видео даже не стала смотреть.
10436257
1 минута
Уже убили. Где полиция
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