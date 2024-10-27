Собирают в парке дань: новосибирские белки сменили шубки на зимние — фото серебристых красоток

Белки прекрасно используют деревья для своих целей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске белки уже сменили свои яркие рыжие шубки на зимнее одеяние. Серебристый мех смотрится очень эффектно! Горожане любят подкармливать животных орехами, а те не стесняются их брать.

В парке «Березовая роща» живет много белочек, и они настолько привыкли к людям, что аккуратно берут орешки прям из рук. И такую дань они собирают ежедневно.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по парку и сделал милые фото с серебристыми озорницами. Любуемся на уже готовых к зиме белочек!

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Не все белки едят орешки сразу. Часть угощений животные заготавливают на зиму здесь же, в парке.

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На прошлой неделе стало известно, что из новосибирских зеленых зон пропадают белки. Как сообщили в телеграм-канале «Дирекция городских парков», посетители парков воруют животных.