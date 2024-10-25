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Животные эксклюзив На видео попало, как сибиряк бросает щенка стаффа в тамбур электрички — разбивающий сердце ролик

На видео попало, как сибиряк бросает щенка стаффа в тамбур электрички — разбивающий сердце ролик

Животное должно было быть подарком, но пришлось не по вкусу

1 763
23 комментария

Мужчине хватило нескольких секунд

На видео попало то, как был выброшен двухмесячный щенок метиса стаффордширского терьера. Накануне НГС рассказывал, как маленького пса нашли в электричке Сокур — Новосибирск. Кадры из тамбура электрички оказались в распоряжении редакции НГС.

На ролике электричка останавливается на станции, открывает двери. Туда заходят пассажирки и последним поднимается мужчина в черной куртке. Он достает щенка из-за пазухи и бросает в вагон, а сам очень быстро спускается и убегает.

Мужчина сделал всё

Ранее волонтеры объясняли, что щенка привезли в подарок из Новосибирска в Сокур.

— Взяли по объявлению с рук. Женщина от него отказалась прям на перроне. Подарок не подошел. Они вышвырнули щенка в вагон и отправили назад из Сокура в Новосибирск, — объяснила Наталья Ким, зооволонтер, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».

Оказалось, что щенок — самочка, и ей уже нашли добрые руки.

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Прошлой зимой породистого добермана в наморднике и куртке бросили вблизи новосибирского приюта.

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Комментарии
23
ЁжиК
1 час
Щенок в подарок - дикость. Это не игрушки.
mirror
1 час
Сердце разрывается от такого... Как же щенку было наверное страшно и холодно.... Хорошо,что нашли щенуле добрые руки. А этих... людьми называть нельзя.
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