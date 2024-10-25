На видео попало, как сибиряк бросает щенка стаффа в тамбур электрички — разбивающий сердце ролик

Мужчине хватило нескольких секунд Источник: читатель НГС











На видео попало то, как был выброшен двухмесячный щенок метиса стаффордширского терьера. Накануне НГС рассказывал, как маленького пса нашли в электричке Сокур — Новосибирск. Кадры из тамбура электрички оказались в распоряжении редакции НГС.

На ролике электричка останавливается на станции, открывает двери. Туда заходят пассажирки и последним поднимается мужчина в черной куртке. Он достает щенка из-за пазухи и бросает в вагон, а сам очень быстро спускается и убегает.

Мужчина сделал всё Источник: читатель НГС

Ранее волонтеры объясняли, что щенка привезли в подарок из Новосибирска в Сокур.

— Взяли по объявлению с рук. Женщина от него отказалась прям на перроне. Подарок не подошел. Они вышвырнули щенка в вагон и отправили назад из Сокура в Новосибирск, — объяснила Наталья Ким, зооволонтер, руководитель группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».

Оказалось, что щенок — самочка, и ей уже нашли добрые руки.