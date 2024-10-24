Ест травку: лев Ричард подружился со львицей в Новосибирском зоопарке и похудел — забавное видео

Травку ел Ричард с большим удовольствием Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке лев Ричард уже совсем освоился в вольере — он переговаривается со львицей, много гуляет и даже ест траву. Забавное видео с животным снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

В ролике лев решил перекусить травой и с большим удовольствием ее ел. Стоит отметить, что животное постепенно приходит в более подтянутую форму. Пузико льва стало немного меньше.

Гостю удалось снять перекус льва Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

На прошлой неделе манулы в Новосибирском зоопарке вышли на прогулку в солнечный осенний день.