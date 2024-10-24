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Животные Ест травку: лев Ричард подружился со львицей в Новосибирском зоопарке и похудел — забавное видео

Ест травку: лев Ричард подружился со львицей в Новосибирском зоопарке и похудел — забавное видео

Лев Ричард в Новосибирском зоопарке освоился в вольере и перекусил травой

1 985
17 комментариев

Травку ел Ричард с большим удовольствием

В Новосибирском зоопарке лев Ричард уже совсем освоился в вольере — он переговаривается со львицей, много гуляет и даже ест траву. Забавное видео с животным снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

В ролике лев решил перекусить травой и с большим удовольствием ее ел. Стоит отметить, что животное постепенно приходит в более подтянутую форму. Пузико льва стало немного меньше.

Гостю удалось снять перекус льва

На прошлой неделе манулы в Новосибирском зоопарке вышли на прогулку в солнечный осенний день.

Весной молодые лемуры отправились на прогулку и чуть не стали обладателями фотоаппарата.

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17
Татьяна 53
57 минут
Хоть у кого-то хорошо.
ПРО
23 минуты
"Тиграм мясо не докладывают! "
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