«Разъедает лапы до крови»: экс-работница обвинила красноярский приют, что за собаками не следят и кормят тухлыми свиными костями

Бездомные никому не нужны Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











В красноярском центре защиты животных «Мистер пёс» собак кормят протухшим мясом и содержат в антисанитарных условиях. С такой жалобой в редакцию NGS24.RU обратилась бывшая работница центра Наира Ахмедуллина. По ее словам, она еще недавно работала в этом приюте и сама свидетель происходящего.

«Мистер пёс» занимается отловом и содержанием бродячих собак по муниципальному контракту. Четвероногих они держат в приюте на 13-м километре трассы Красноярск-Железногорск.

— Там содержатся больше полутысячи собак. За всеми присматривают всего два человека, меня наняли контролером над ними. Это катастрофически мало. Нет элементарных условий для работников, чтобы работник мог просто умыться, в порядок себя привести, рабочую одежду постирать — единственный умывальник в операционной. Но это еще полбеды, человек потерпит, но для собак там невыносимые условия, — рассказывает Наира Ахмедуллина. — Животных кормят тухлым мясом. Холодильников для хранения нет и мясо может неделю лежать в сарае, а потом его скармливают собакам. Я вообще в шоке от этого, нигде такого больше не видела. Точнее, это даже не мясо, а свиные кости. Разве ими можно нормально накормить? Нет опилок и сена, говорят, последний раз их завозили весной. Соответственно отходы жизнедеятельности никуда не впитываются. Собаки бегают по моче, из-за этого у них разъедает лапы до крови. Выгуливать никто не выгуливает — вот бедные животные постоянно по клеткам сидят. Они все в одной куче содержатся: и те, что после операции по стерилизации и дооперационные — все в этой грязище.

«Мистер пёс» Источник: Личный архив Наиры Ахмедуллиной

В подтверждение своих слов Наира предоставила NGS24.RU и зоозащитникам фото и видео, которые она сняла в приюте. Также она написала заявление в краевой ветнадзор.

— Понятно, что два человека не уследят толком за таким количеством собак. Отсюда жуткая антисанитария. Вольеры тесные, выгула нет, — говорит NGS24.RU создатель общественного движения «Догспас» Юрий Раилко. — Видно, что там содержатся щенки. Очутившись в таком месте с массовым скоплением животных, без дезинфекционных барьеров, без соблюдения санитарно-гигиенических норм, большинство из них точно не выживет. Щенки там вообще не должны быть, они набирают их просто для численности, чтобы деньги получить. А еще складируют там трупы собак — что вообще недопустимо. Это даже приютом нельзя назвать.

По мнению Юрия Раилко, проблема таких приютов изначально заложена в существующей системе отлова и содержания собак. Вместо того, чтобы проводить конкурс с фиксированной ценой и четко прописанными требованиями, власти организуют аукцион. Выигрывает тот, кто предложит меньшую цену.

— Организации, которые работают по муниципальному контракту, проверяют аудиторы. Нарушения они фиксируют, но надо понимать, что идеальных приютов не бывает. Всегда есть какие-то недоработки. Кроме того, на место выезжает зооинспектор, он тоже смотрит, как собаки содержатся. Приют, о котором идет речь, еще не самый плохой, — комментирует NGS24.RU пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Светлана Трушкова.

«Мистер пёс» Источник: Личный архив Наиры Ахмедуллиной

Директор приюта или, как они сами себя называют центра защиты животных «Мистер пёс», Тамара Полякова заявила редакции NGS24.RU, что все стандарты они соблюдают. Холодильника действительно нет, говорит она. Но это потому, что летом мясо подвозят раз в три дня и его успевают скормить, а осенью и зимой холодно, оно не портится.

— Конечно, в будущем, к весне, у нас появится холодильник, сейчас у нас строится дополнительный стационар. Давайте возьмем работников — я, что ли, им говорю тухлым мясом кормить? Значит, они сами недоглядели, если мясо протухло, значит, его нужно выбросить, но ни в коем случае не кормить. И я таких указаний [кормить тухлым мясом] со своей стороны никогда не скажу, это абсурд полный, — говорит Тамара Полякова. — У нас есть полевая кухня, где мы готовим кашу, корм и мясо закупаются, на всё есть товарные накладные. Что касается опилок, их сезон прошел, скоро привезем собакам солому и все будет нормально. По поводу гибели собак: приют большой — при операции может умереть собака, либо поступить больная, либо произойти что-то в вольерах, такое тоже не исключено. У нас есть ветеринарный врач и когда что-то происходит с собакой, она тут же приезжает, оказывает ветеринарную помощь. Я вас лично могу пригласить в гости и всё вам показать и рассказать.

По данным «Контур.Фокуса», с 2021 года ИП Полякова заключила с различными муниципальными и районными органами Красноярска и края 19 госконтрактов на 40 миллионов рублей.

Весной мы писали, что мэрия запланировала потратить около 20 миллионов рублей на отлов собак. По условиям контракта здоровое бездомное животное должны стерилизовать, вакцинировать, чипировать и после карантина выпустить обратно. Агрессивных собак оставлять в приюте навсегда.