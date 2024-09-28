Избили палкой с гвоздем, а вся спина была в опарышах: пса спасли из заброшенного дома — он стал ласковым

Сейчас Пух чувствует себя хорошо Источник: ГБР_ZOO_НСК / Вконтакте











Бездомный пес Пух восстановился после сложных травм. В начале августа его нашли в пробитой спиной и всего в опарышах. Волонтеры забрали его и перевезли в клинику.

Как рассказали в группе «ГБР_ZOO_НСК» во «ВКонтакте», Пух много лет жил возле заброшенного дома.

— Пух решил, что мужчина Без Определенного Места Жительства — его хозяин, радуется ему, провожает на пьянки — гулянки и так много лет. Соседи молодцы, поставили собаке будку и каждый день его кормили, — рассказали зоозащитники.

Пуха проверяли и волонтеры. Ему сделали кастрацию из-за опухоли простаты. А после операции, 18 июля, вернули обратно в будку. Животное чувствовало себя хорошо, был бодр и активен.

А в начале августа соседи снова позвонили волонтерам, так как Пух лежал и не реагировал ни на что. Волонтеры подошли поближе и увидели, что вся спина у собаки была в опарышах. Пуха погрузили в машину и повезли в клинику.

У Пуха еще не отросла шерсть Источник: ГБР_ZOO_НСК / Вконтакте

Рядом с будкой осталась палка с гвоздем. А на спине у Пуха огромная гематома и дырки. Состояние было тяжелое, и пес попал в реанимацию. Но на этой неделе стало известно, что Пух полностью выздоровел.

— Ну кто бы мог подумать, что немощный, умирающий пес, который кишил опарышами — выздоровеет? Только мы с вами. Ай да Пух! Красавчик! На выходных навещали наших подопечных на передержке. Пух влюбляет в себя своим спокойствием, мудростью, — рассказали волонтеры.

Пух оказался очень ласковым псом и отзывался на внимание. У него все еще побрита половина спины. Сейчас волонтеры ищут ему новый дом.