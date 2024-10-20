Баловни судьбы: новосибирцы показали роскошную жизнь своих котиков ― собачья им не грозит

Новосибирцы готовы тратить тысячи рублей, чтобы порадовать своих питомцев. Многих котиков можно назвать настоящими баловнями судьбы! Кто-то ест только красную рыбку, в мисках у других — только определенный корм. Некоторым покупают красивые игрушки и даже собак! Смотрим на забавных пушистиков и подсчитываем, во сколько же обходится их питание для хозяев.
«Ленивый кот»
Кота читательницы НГС Кристины зовут Сэм. Ему два года, и в среднем на него сибирячка тратит 4 тысячи рублей в месяц: на корм, мясо, печень и вкусняшки.
— Могу порадовать новой игрушкой, но не часто, так как особо не любит разнообразие в этом вопросе. Есть одна любимая, с которой он чаще всего играет. Еще покупаю ему кошачью мяту в шарике, любит облизывать его, хватает месяца на 2–3, по стоимости выходит примерно 120 рублей. В основном это ленивый кот, который любит покушать, полежать и понаблюдать в окно за птицами, — отметила Кристина.
Очаровательная скромница
У жительницы Новосибирска есть кошка Бусинка. Ей 8 лет, и ест она не так уж много. А еще получается экономить на наполнителе, потому что у Бусинки специфические взгляды на личную гигиену.
— Ходит в голый лоток даже без решетки, стоят 2 лотка в самой ванне. Любит кошачьи лакомки, топленое молоко, зефир обычный и маршмеллоу. Не считала, сколько трачу. Сыр любит, и мясо сырое тоже даю, только хорошо перед этим обдаю кипятком, — объяснила Наталья.
«Часто мамкает, когда чего-то хочет»
Сибирячка Юлиана назвала свою кошку Дарьей, от слова «дар». Заводчик выбросил котенка на улицу как брак. Но питомцу повезло встретить на своем жизненном пути добрую Юлиану. Теперь они вместе.
— Вот моя королевишна. Она много говорит, моется под душем каждый вечер перед сном, пьет исключительно из-под крана, ест мелко нарезанную форель/лосось или говядину и недорогой корм, но только рыбный. В месяц еда и наполнитель обходятся примерно 5 тысяч рублей, — поделилась цифрами Юлиана. — Балую всегда! Она же как ребенок. Мясо приходится выискивать свежее, не заветренное, рыбу ест только красную свежую и малосольную, обязательно мелко нарезанную кусочками. Жевать с детства особо не научилась.
Иногда Дарья ест сметану. Молоко не пьет, воду из миски не пьет, приходится открывать кран в ванной.
— Спит только на кровати со мной и мужем, посередине под одеялом и на подушке. Много разговаривает, порода, как мне сказали, выведена была специально для одиноких. Умная, понимает всё, отвечает на вопросы. Часто мамкает, когда чего-то хочет, когда не обращаешь внимания, встанет перед тобой и будет очень громко и злобно кричать, пока не спросишь: «Чего тебе?» Не зря говорят, хочешь умное животное — назови его человеческим именем, — уверена девушка.
Итальянские вкусы
Луна — мейн-кун и питается только натуральной пищей. В рационе: куриные желудки, сердечки, филе, куриные головы, рыба, вареный рис, безлактозное молоко, специальные вкусняшки.
— Больше всего сходит с ума с простого куриного филе, уже выросла, чтобы доставать лапами до стола кухонного, и ворует прямо с доски разделочной. А еще она кричит громко «мяу», когда несешь ей в миску филе — большего не надо кошке в жизни. Из вредного любит хлеб и макароны. Иногда могу дать маленькую макаронину, когда варю, но это им нельзя, — отметила читательница НГС Лариса.
Заботливая хозяйка посадила питомицу на итальянскую диету: Луна получает по одной спагетине в месяц.
«Любит удочки со звоночком»
Печенюшке 2,5 года, и ее привезли с Дальнего Востока. Ее кормят и сухим, и влажным кормом. Уходит в месяц примерно 4 тысяч рублей.
— Из игрушек любит удочки-дразнилки, обязательно со звоночком. Обновляю раз в полгода. Другие игрушки не жалует. Со смятым чеком, бумажкой или моими цветами играть веселее, — с теплотой говорит о любимице Кристина.
На все «дополнения» к коту в год еще уходит около 10 тысяч. Сюда включены: игрушки, плановые осмотры у ветеринара, прививки, починка игрового комплекса, фильтр на поилки, наполнитель и подобное.
«Мне нужен мой таз!»
Читательница НГС Оксана передала диалог, который состоялся во время фото. Мы не сомневаемся, что хозяйка действительно умеет понимать кошачий язык.
— Вот тебе дорогая игрушка с WB, я ее 2 недели ждала!
— Хм, прекрасно, играй! А где моя любимая красная веревочка от твоих штанов, ась?
— А вот тебе прекрасная мягонькая новая лежанка!
— Не, не, не! Таз! Мне нужен мой таз!
«Ходит на унитаз и смывает за собой»
— Два года назад побаловали кота собакой, теперь это его любимая игрушка, — именно так написал о любимце читатель НГС.
Полное имя кота — Гусь-Бёртон Гешевич, сокращенно — Бёрти. Ему 5 лет.
— Траты небольшие, так как нет потребности в наполнителе для лотка, ходит он на унитаз и сам смывает за собой. Средние траты — порядка 5–6 тысяч в месяц. Регулярно получает вкусняхи. Почти каждый день либо мясо, либо другие вкусности, очень любит хлеб, — отметил новосибирец.
Получает конфеты с витаминами
Кошечке Пуше полтора года. В месяц уходит у хозяйки на ее корм и вкусняшки около 1200 рублей.
— Балую нечасто, всегда растет трава для кошек, иногда покупаю конфетки специальные с витаминами. В основном любит грызть домашние цветы и играть со всем, что гремит и прыгает, — отметила Наталия.
— Моему котику 20 лет. Ему уже ничего особенного не надо. Питание, режим, образ жизни строго отлажены. Нужны только любовь и внимание, — прислала фото в редакцию Юлия.
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