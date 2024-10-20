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Животные Баловни судьбы: новосибирцы показали роскошную жизнь своих котиков ― собачья им не грозит

Баловни судьбы: новосибирцы показали роскошную жизнь своих котиков ― собачья им не грозит

Некоторые питомцы живут как цари!

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21 комментарий

Посмотрите, какая Печенюшка! Да, именно так зовут кошечку

Новосибирцы готовы тратить тысячи рублей, чтобы порадовать своих питомцев. Многих котиков можно назвать настоящими баловнями судьбы! Кто-то ест только красную рыбку, в мисках у других — только определенный корм. Некоторым покупают красивые игрушки и даже собак! Смотрим на забавных пушистиков и подсчитываем, во сколько же обходится их питание для хозяев.

«Ленивый кот»

Сэм любит поесть печень и мясо

Кота читательницы НГС Кристины зовут Сэм. Ему два года, и в среднем на него сибирячка тратит 4 тысячи рублей в месяц: на корм, мясо, печень и вкусняшки.

— Могу порадовать новой игрушкой, но не часто, так как особо не любит разнообразие в этом вопросе. Есть одна любимая, с которой он чаще всего играет. Еще покупаю ему кошачью мяту в шарике, любит облизывать его, хватает месяца на 2–3, по стоимости выходит примерно 120 рублей. В основном это ленивый кот, который любит покушать, полежать и понаблюдать в окно за птицами, — отметила Кристина.

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Очаровательная скромница

Бусинке 8 лет. Она любит зефир!

У жительницы Новосибирска есть кошка Бусинка. Ей 8 лет, и ест она не так уж много. А еще получается экономить на наполнителе, потому что у Бусинки специфические взгляды на личную гигиену.

— Ходит в голый лоток даже без решетки, стоят 2 лотка в самой ванне. Любит кошачьи лакомки, топленое молоко, зефир обычный и маршмеллоу. Не считала, сколько трачу. Сыр любит, и мясо сырое тоже даю, только хорошо перед этим обдаю кипятком, — объяснила Наталья.

На Мусеньку хозяева тратят примерно 4500 рублей в месяц

Хирохито 13 лет. И как написал его владелец, «он не питомец, он хозяин»

«Часто мамкает, когда чего-то хочет»

Забалованная Дарья

Сибирячка Юлиана назвала свою кошку Дарьей, от слова «дар». Заводчик выбросил котенка на улицу как брак. Но питомцу повезло встретить на своем жизненном пути добрую Юлиану. Теперь они вместе.

— Вот моя королевишна. Она много говорит, моется под душем каждый вечер перед сном, пьет исключительно из-под крана, ест мелко нарезанную форель/лосось или говядину и недорогой корм, но только рыбный. В месяц еда и наполнитель обходятся примерно 5 тысяч рублей, — поделилась цифрами Юлиана. — Балую всегда! Она же как ребенок. Мясо приходится выискивать свежее, не заветренное, рыбу ест только красную свежую и малосольную, обязательно мелко нарезанную кусочками. Жевать с детства особо не научилась.

Иногда Дарья ест сметану. Молоко не пьет, воду из миски не пьет, приходится открывать кран в ванной.

— Спит только на кровати со мной и мужем, посередине под одеялом и на подушке. Много разговаривает, порода, как мне сказали, выведена была специально для одиноких. Умная, понимает всё, отвечает на вопросы. Часто мамкает, когда чего-то хочет, когда не обращаешь внимания, встанет перед тобой и будет очень громко и злобно кричать, пока не спросишь: «Чего тебе?» Не зря говорят, хочешь умное животное — назови его человеческим именем, — уверена девушка.

А вот кот, который не мелочится — сразу ест деньги!

Итальянские вкусы

Луна очень любит куриное филе

Луна — мейн-кун и питается только натуральной пищей. В рационе: куриные желудки, сердечки, филе, куриные головы, рыба, вареный рис, безлактозное молоко, специальные вкусняшки.

— Больше всего сходит с ума с простого куриного филе, уже выросла, чтобы доставать лапами до стола кухонного, и ворует прямо с доски разделочной. А еще она кричит громко «мяу», когда несешь ей в миску филе — большего не надо кошке в жизни. Из вредного любит хлеб и макароны. Иногда могу дать маленькую макаронину, когда варю, но это им нельзя, — отметила читательница НГС Лариса.

Заботливая хозяйка посадила питомицу на итальянскую диету: Луна получает по одной спагетине в месяц.

А этот котик обожает дыню. И получает ее!

«Любит удочки со звоночком»

Кто прекрасней всех на свете?

Печенюшке 2,5 года, и ее привезли с Дальнего Востока. Ее кормят и сухим, и влажным кормом. Уходит в месяц примерно 4 тысяч рублей.

— Из игрушек любит удочки-дразнилки, обязательно со звоночком. Обновляю раз в полгода. Другие игрушки не жалует. Со смятым чеком, бумажкой или моими цветами играть веселее, — с теплотой говорит о любимице Кристина.

На все «дополнения» к коту в год еще уходит около 10 тысяч. Сюда включены: игрушки, плановые осмотры у ветеринара, прививки, починка игрового комплекса, фильтр на поилки, наполнитель и подобное.

«Мне нужен мой таз!»

Таз и красная веревочка — что еще нужно для счастья?

Читательница НГС Оксана передала диалог, который состоялся во время фото. Мы не сомневаемся, что хозяйка действительно умеет понимать кошачий язык.

— Вот тебе дорогая игрушка с WB, я ее 2 недели ждала!

— Хм, прекрасно, играй! А где моя любимая красная веревочка от твоих штанов, ась?

— А вот тебе прекрасная мягонькая новая лежанка!

— Не, не, не! Таз! Мне нужен мой таз!

«Ходит на унитаз и смывает за собой»

Гусь-Бёртон Гешевич показывает, кто в доме главный

— Два года назад побаловали кота собакой, теперь это его любимая игрушка, — именно так написал о любимце читатель НГС.

Полное имя кота — Гусь-Бёртон Гешевич, сокращенно — Бёрти. Ему 5 лет.

— Траты небольшие, так как нет потребности в наполнителе для лотка, ходит он на унитаз и сам смывает за собой. Средние траты — порядка 5–6 тысяч в месяц. Регулярно получает вкусняхи. Почти каждый день либо мясо, либо другие вкусности, очень любит хлеб, — отметил новосибирец.

Кот Василий ждет, что ему что-нибудь тоже перепадет

Эленсис любит мясо и паштеты. И судя по фото, точно их получает

Получает конфеты с витаминами

На фото единственный в доме выживший цветок

Кошечке Пуше полтора года. В месяц уходит у хозяйки на ее корм и вкусняшки около 1200 рублей.

— Балую нечасто, всегда растет трава для кошек, иногда покупаю конфетки специальные с витаминами. В основном любит грызть домашние цветы и играть со всем, что гремит и прыгает, — отметила Наталия.

Коту 20 лет. Пожелаем же ему здоровья!

— Моему котику 20 лет. Ему уже ничего особенного не надо. Питание, режим, образ жизни строго отлажены. Нужны только любовь и внимание, — прислала фото в редакцию Юлия.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В Новосибирске сейчас продают котят с сердитыми мордочками породы американская короткошерстая.

У вас необычный, дорогой или невероятно умелый питомец? Покажите нам его!

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Комментарии
22
Татьяна 53
2 часа
Баловни судьбы
Yumare
1 час
Только котики с собачками и радуют в наше суровое время.
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