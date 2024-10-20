Баловни судьбы: новосибирцы показали роскошную жизнь своих котиков ― собачья им не грозит

Посмотрите, какая Печенюшка! Да, именно так зовут кошечку Источник: Кристина / Telegram











Новосибирцы готовы тратить тысячи рублей, чтобы порадовать своих питомцев. Многих котиков можно назвать настоящими баловнями судьбы! Кто-то ест только красную рыбку, в мисках у других — только определенный корм. Некоторым покупают красивые игрушки и даже собак! Смотрим на забавных пушистиков и подсчитываем, во сколько же обходится их питание для хозяев.

«Ленивый кот»

Сэм любит поесть печень и мясо Источник: Kristi / Telegram











Кота читательницы НГС Кристины зовут Сэм. Ему два года, и в среднем на него сибирячка тратит 4 тысячи рублей в месяц: на корм, мясо, печень и вкусняшки.

— Могу порадовать новой игрушкой, но не часто, так как особо не любит разнообразие в этом вопросе. Есть одна любимая, с которой он чаще всего играет. Еще покупаю ему кошачью мяту в шарике, любит облизывать его, хватает месяца на 2–3, по стоимости выходит примерно 120 рублей. В основном это ленивый кот, который любит покушать, полежать и понаблюдать в окно за птицами, — отметила Кристина.

Очаровательная скромница

Бусинке 8 лет. Она любит зефир! Источник: Натали Натали / Telegram











У жительницы Новосибирска есть кошка Бусинка. Ей 8 лет, и ест она не так уж много. А еще получается экономить на наполнителе, потому что у Бусинки специфические взгляды на личную гигиену.

— Ходит в голый лоток даже без решетки, стоят 2 лотка в самой ванне. Любит кошачьи лакомки, топленое молоко, зефир обычный и маршмеллоу. Не считала, сколько трачу. Сыр любит, и мясо сырое тоже даю, только хорошо перед этим обдаю кипятком, — объяснила Наталья.

На Мусеньку хозяева тратят примерно 4500 рублей в месяц Источник: Леха / Telegram











Хирохито 13 лет. И как написал его владелец, «он не питомец, он хозяин» Источник: Андрей Иваньков / Telegram

«Часто мамкает, когда чего-то хочет»

Забалованная Дарья Источник: Юлианна Андреевна / Telegram











Сибирячка Юлиана назвала свою кошку Дарьей, от слова «дар». Заводчик выбросил котенка на улицу как брак. Но питомцу повезло встретить на своем жизненном пути добрую Юлиану. Теперь они вместе.

— Вот моя королевишна. Она много говорит, моется под душем каждый вечер перед сном, пьет исключительно из-под крана, ест мелко нарезанную форель/лосось или говядину и недорогой корм, но только рыбный. В месяц еда и наполнитель обходятся примерно 5 тысяч рублей, — поделилась цифрами Юлиана. — Балую всегда! Она же как ребенок. Мясо приходится выискивать свежее, не заветренное, рыбу ест только красную свежую и малосольную, обязательно мелко нарезанную кусочками. Жевать с детства особо не научилась.

Иногда Дарья ест сметану. Молоко не пьет, воду из миски не пьет, приходится открывать кран в ванной.

— Спит только на кровати со мной и мужем, посередине под одеялом и на подушке. Много разговаривает, порода, как мне сказали, выведена была специально для одиноких. Умная, понимает всё, отвечает на вопросы. Часто мамкает, когда чего-то хочет, когда не обращаешь внимания, встанет перед тобой и будет очень громко и злобно кричать, пока не спросишь: «Чего тебе?» Не зря говорят, хочешь умное животное — назови его человеческим именем, — уверена девушка.

А вот кот, который не мелочится — сразу ест деньги! Источник: TlRv / Telegram

Итальянские вкусы

Луна очень любит куриное филе Источник: Киса Лариса / Telegram

Луна — мейн-кун и питается только натуральной пищей. В рационе: куриные желудки, сердечки, филе, куриные головы, рыба, вареный рис, безлактозное молоко, специальные вкусняшки.

— Больше всего сходит с ума с простого куриного филе, уже выросла, чтобы доставать лапами до стола кухонного, и ворует прямо с доски разделочной. А еще она кричит громко «мяу», когда несешь ей в миску филе — большего не надо кошке в жизни. Из вредного любит хлеб и макароны. Иногда могу дать маленькую макаронину, когда варю, но это им нельзя, — отметила читательница НГС Лариса.

Заботливая хозяйка посадила питомицу на итальянскую диету: Луна получает по одной спагетине в месяц.

А этот котик обожает дыню. И получает ее! Источник: Наталья / Telegram

«Любит удочки со звоночком»

Кто прекрасней всех на свете? Источник: Kristina / Telegram











Печенюшке 2,5 года, и ее привезли с Дальнего Востока. Ее кормят и сухим, и влажным кормом. Уходит в месяц примерно 4 тысяч рублей.

— Из игрушек любит удочки-дразнилки, обязательно со звоночком. Обновляю раз в полгода. Другие игрушки не жалует. Со смятым чеком, бумажкой или моими цветами играть веселее, — с теплотой говорит о любимице Кристина.

На все «дополнения» к коту в год еще уходит около 10 тысяч. Сюда включены: игрушки, плановые осмотры у ветеринара, прививки, починка игрового комплекса, фильтр на поилки, наполнитель и подобное.

«Мне нужен мой таз!»

Таз и красная веревочка — что еще нужно для счастья? Источник: Оксана / Telegram











Читательница НГС Оксана передала диалог, который состоялся во время фото. Мы не сомневаемся, что хозяйка действительно умеет понимать кошачий язык.

— Вот тебе дорогая игрушка с WB, я ее 2 недели ждала!

— Хм, прекрасно, играй! А где моя любимая красная веревочка от твоих штанов, ась?

— А вот тебе прекрасная мягонькая новая лежанка!

— Не, не, не! Таз! Мне нужен мой таз!

«Ходит на унитаз и смывает за собой»

Гусь-Бёртон Гешевич показывает, кто в доме главный Источник: Garant / Telegram











— Два года назад побаловали кота собакой, теперь это его любимая игрушка, — именно так написал о любимце читатель НГС.

Полное имя кота — Гусь-Бёртон Гешевич, сокращенно — Бёрти. Ему 5 лет.

— Траты небольшие, так как нет потребности в наполнителе для лотка, ходит он на унитаз и сам смывает за собой. Средние траты — порядка 5–6 тысяч в месяц. Регулярно получает вкусняхи. Почти каждый день либо мясо, либо другие вкусности, очень любит хлеб, — отметил новосибирец.

Кот Василий ждет, что ему что-нибудь тоже перепадет Источник: Елена / Telegram











Эленсис любит мясо и паштеты. И судя по фото, точно их получает Источник: Виктория / Telegram











Получает конфеты с витаминами

На фото единственный в доме выживший цветок Источник: Наталия / Telegram











Кошечке Пуше полтора года. В месяц уходит у хозяйки на ее корм и вкусняшки около 1200 рублей.

— Балую нечасто, всегда растет трава для кошек, иногда покупаю конфетки специальные с витаминами. В основном любит грызть домашние цветы и играть со всем, что гремит и прыгает, — отметила Наталия.

Коту 20 лет. Пожелаем же ему здоровья! Источник: Юлия / Telegram











— Моему котику 20 лет. Ему уже ничего особенного не надо. Питание, режим, образ жизни строго отлажены. Нужны только любовь и внимание, — прислала фото в редакцию Юлия.