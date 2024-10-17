Свитер Fendi за 80 тысяч: стилист оценила гардероб козы Оксаны Самойловой

Джиган осуществил мечту Оксаны Самойловой — он подарил жене козу Источник: samoylovaoxana / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Только ленивый еще не знает, что в семье Оксаны Самойловой и Джигана пополнение: рэпер подарил своей возлюбленной козу. Пушистую питомицу модель назвала Мими и заявила, что это ее пятый ребенок — Оксана выгуливает козу на поводке, обучает командам и одевает в брендовую одежду.

Джемпер найден на сайте бренда Fendi в разделе одежды для животных Источник: samoylovaoxana / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Так козочка Мими появилась в соцсетях Оксаны в джемпере бренда Fendi, цена которого, судя по данным брендовых сайтов, 70-80 тысяч рублей. В гардеробе у животного уже несколько нарядов — на выход и домашняя одежда.

Оксана Самойлова делится с подписчиками забавными моментами из жизни с козой Источник: samoylovaoxana / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева сомневается, что козу одевают в оригинальную брендовую одежду, она предполагает, что Самойловы-Устименко покупают обычную одежду для собак.

Оксана в восторге от подарка Источник: samoylovaoxana / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Я думаю это хайп. Дети есть уже у каждого блогера, а вот одетая коза, гуляющая по дому, пока только у Самойловой. Хотя у Джорджа Клуни тоже был любимый мини пиг, и жили они с ним душа в душу много лет, — говорит стилист.

Оксана Самойлова в восторге от козы и каждый день радует подписчиков новыми милыми видео с Мими в главной роли. Оксана шутит, что будет брать козу с собой на работу, потому что Мими ни на шаг от нее не отходит.

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