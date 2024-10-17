НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

южн.

 763мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08

Что известно о пожаре, в котором погибла многодетная мать и её дети

Эпидемия пневмонии
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Сколько должен стоить проезд
Кто возглавит минздрав НСО
Из пухляша в красавца
Новости в Telegram
Животные обзор Свитер Fendi за 80 тысяч: стилист оценила гардероб козы Оксаны Самойловой

Свитер Fendi за 80 тысяч: стилист оценила гардероб козы Оксаны Самойловой

Козочка Мими живет лучшую жизнь и каждый день меняет наряды

111
Написать комментарий

Джиган осуществил мечту Оксаны Самойловой — он подарил жене козу

Только ленивый еще не знает, что в семье Оксаны Самойловой и Джигана пополнение: рэпер подарил своей возлюбленной козу. Пушистую питомицу модель назвала Мими и заявила, что это ее пятый ребенок — Оксана выгуливает козу на поводке, обучает командам и одевает в брендовую одежду.

Джемпер найден на сайте бренда Fendi в разделе одежды для животных

Так козочка Мими появилась в соцсетях Оксаны в джемпере бренда Fendi, цена которого, судя по данным брендовых сайтов, 70-80 тысяч рублей. В гардеробе у животного уже несколько нарядов — на выход и домашняя одежда.

Оксана Самойлова делится с подписчиками забавными моментами из жизни с козой

Новосибирский стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева сомневается, что козу одевают в оригинальную брендовую одежду, она предполагает, что Самойловы-Устименко покупают обычную одежду для собак.

Оксана в восторге от подарка

— Я думаю это хайп. Дети есть уже у каждого блогера, а вот одетая коза, гуляющая по дому, пока только у Самойловой. Хотя у Джорджа Клуни тоже был любимый мини пиг, и жили они с ним душа в душу много лет, — говорит стилист.

Оксана Самойлова в восторге от козы и каждый день радует подписчиков новыми милыми видео с Мими в главной роли. Оксана шутит, что будет брать козу с собой на работу, потому что Мими ни на шаг от нее не отходит.

Ранее НГС рассказывал, как огромный кот по кличке Бегемот прославил в Сети хозяйку Маргариту — ролик начинающей певицы с котом, напоминающим персонажа Булгакова, залетел на 3,6 миллиона просмотров.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Оксана Самойлова Джиган Коза Брендовая одежда Fendi
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
2 минуты
Кто это? НГС сегодня целый день пишет про людей, неизвестных новосибирцам
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
2 минуты
Ради молока завели козу?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

liberty,60

Love is,32

Ирина,44

PAVEL,35

Иннесс,49

Andrik,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление