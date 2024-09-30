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Животные «Он не жирный, что за кэтшеймеры»: огромный кот по кличке Бегемот прославил в Сети хозяйку Маргариту

«Он не жирный, что за кэтшеймеры»: огромный кот по кличке Бегемот прославил в Сети хозяйку Маргариту

Ролик начинающей певицы с котом, напоминающим персонажа Булгакова, залетел на 3,6 миллиона просмотров

1 137
14 комментариев

Обзор на кота по кличке Бегемот завирусился в соцсетях.

Его хозяйка Маргарита ведет блог уже несколько лет, рассказывает подписчикам о своей актерской жизни, выкладывает ролики с собственными песнями, но ее видеообзор на огромного хвостатого, очень напоминающего персонажа Булгакова, побил все рекорды: залетел на 3,5 миллиона просмотров.

Возраст Бегемота неизвестен, поскольку хозяйка Маргарита Кейдж нашла его на улице. В любви и ласке тот похорошел аж до десяти килограммов, чем и изумил подписчиков девушки.

— Он не жирный! Что за кэтшеймеры, фэтшеймеры? Мотик большой просто потому, что он большой, — говорит о котяре девушка.

Пораженные размерами подписчики просят Марго почаще показывать им Бегемота, а еще интересуются, не зазывал ли девушку странный незнакомец посидеть, поболтать на Патриаршие пруды.

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Комментарии
14
МАРГО
32 минуты
Мамма мия...Какой то человекоподобный кот. Ощущение, что он запросто ходит на двух ногах...
Андрiй
46 минут
ироды, глумятся над святым, над Булгаковым
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