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Животные «Бывает жалко смотреть на голубя»: чем можно подкармливать птиц зимой — объясняет орнитолог

«Бывает жалко смотреть на голубя»: чем можно подкармливать птиц зимой — объясняет орнитолог

Ученый из Новосибирска назвал варианты правильного прикорма для птиц зимой

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3 комментария

Голубям вполне подойдет пшено

С приходом холодов многие любители природы начинают активно подкармливать птиц, а кто-то делает это и в теплое время года. Одни не боятся давать пернатым хлеб, а другие категорически отказываются от этого. О том, какой прикорм на самом деле лучше всего подходит птицам, корреспонденту НГС рассказал новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

По словам биолога, птиц, которые зимуют в Новосибирске, довольно много. Для них горожане оборудуют кормушки и подкормочные площадки.

— Хлеб вряд ли можно считать таким уж вредным для птиц кормом. Самый нежелательный для пернатых ингредиент в нем — это соль. Но для диких уток-крякв, которые зимуют на незамерзающих участках водоемов, хлеб вполне приемлем. Утки менее чувствительны к соли, а хлеб не тонет, в отличие от зерна и крупы, — объяснил Алексей Яновский.

Универсальный корм, который охотно клюют все птицы — это семечки подсолнечника. Голубям и воробьям подойдет пшено. Голуби также могут есть овсяную крупу.

— Не надо сыпать кукурузную и манную ячневую крупу. Она слишком мелкая. Бывает жалко смотреть, как часто и долго голубю, например, приходится двигать головой и клювом, чтобы насытиться такими мелкими крупинками, — добавил орнитолог.

Голуби уже стали привычными обитателями городов, хотя раньше селились на скалах. Из-за обилия корма численность этих птиц сильно увеличилась. Проблема и в том, что эти пернатые могут переносить опасные заболевания. Поэтому НГС рассказывал, как распознать птицу, которая может навредить человеку.

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Комментарии
3
Урлулуууу
14 минут
У нас в стране зарплату платят по аналогии с манной крупой.
Урлулуууу
11 минут
Ну ничего себе кстати ученый-всем ученым ученый! Не зря деньги получает-вон какие проблемы глобальные изучает,ни то,что в этих европах ерундой занимаются-жизнь продлить хотят людям или роботехнику усваивают. Гордость распирает за наших. С ка до слез.
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