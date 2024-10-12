«Бывает жалко смотреть на голубя»: чем можно подкармливать птиц зимой — объясняет орнитолог

Голубям вполне подойдет пшено Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С приходом холодов многие любители природы начинают активно подкармливать птиц, а кто-то делает это и в теплое время года. Одни не боятся давать пернатым хлеб, а другие категорически отказываются от этого. О том, какой прикорм на самом деле лучше всего подходит птицам, корреспонденту НГС рассказал новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

По словам биолога, птиц, которые зимуют в Новосибирске, довольно много. Для них горожане оборудуют кормушки и подкормочные площадки.

— Хлеб вряд ли можно считать таким уж вредным для птиц кормом. Самый нежелательный для пернатых ингредиент в нем — это соль. Но для диких уток-крякв, которые зимуют на незамерзающих участках водоемов, хлеб вполне приемлем. Утки менее чувствительны к соли, а хлеб не тонет, в отличие от зерна и крупы, — объяснил Алексей Яновский.

Универсальный корм, который охотно клюют все птицы — это семечки подсолнечника. Голубям и воробьям подойдет пшено. Голуби также могут есть овсяную крупу.

— Не надо сыпать кукурузную и манную ячневую крупу. Она слишком мелкая. Бывает жалко смотреть, как часто и долго голубю, например, приходится двигать головой и клювом, чтобы насытиться такими мелкими крупинками, — добавил орнитолог.