«Подрастали и питались молоком»: снежного барса с тремя котятами заметили на Алтае — видео, как детеныши следуют за мамой

В Республика Алтай заметили семью ирбиса. На кадры попали взрослая самка и трое маленьких котят — видео с хищниками разместили в соцсетях Сайлюгемского нацпарка.
По данным нацпарка, самка и котята проходят перед объективом видеоловушки ночью на Южно-Чуйском хребте. Детеныши родились в этом году — в мае или июне.
— Потом один-два месяца малыши подрастали в логове, питались молоком, а самка оберегала котят. К августу барсиха вывела малышей на прогулку в ночное время, когда опасностей меньше, но от логова все равно далеко не уводила, — сообщили специалисты нацпарка.
На кадрах видно взрослого ирбиса — он остановился перед видеоловушкой. За ним следуют маленькие котята. Судя по видео, детеныши стараются не отходить от своей матери.
Как сообщили в нацпарке, сотрудники уже регистрировали семьи ирбисов с тремя котятами на Алтае, но редко. Со ссылкой на директора Дениса Маликова в учреждении объяснили, что каждый такой случай — «настоящая удача».
— Три котенка – серьезная нагрузка, ведь самка растит малышей одна, самцы ирбиса в воспитании потомства не участвуют. Именно поэтому мы всегда подчеркиваем, как важно сохранить не только ирбиса, но и диких копытных – главную добычу снежного барса в России, — сказал Денис Маликов.
В нацпарке также отметили, что это не первый выводок самки. Котята, по мнению специалистов, успешно вырастут и переживут зиму.
В августе в Сайлюгемском нацпарке на видео сняли семью манулов. На кадры попали самка и ее четыре котенка.