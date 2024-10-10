«Подрастали и питались молоком»: снежного барса с тремя котятами заметили на Алтае — видео, как детеныши следуют за мамой

Самка и котята проходили перед объективом видеоловушки Источник: Сайлюгемский национальный парк/vk.com











В Республика Алтай заметили семью ирбиса. На кадры попали взрослая самка и трое маленьких котят — видео с хищниками разместили в соцсетях Сайлюгемского нацпарка.

По данным нацпарка, самка и котята проходят перед объективом видеоловушки ночью на Южно-Чуйском хребте. Детеныши родились в этом году — в мае или июне.

— Потом один-два месяца малыши подрастали в логове, питались молоком, а самка оберегала котят. К августу барсиха вывела малышей на прогулку в ночное время, когда опасностей меньше, но от логова все равно далеко не уводила, — сообщили специалисты нацпарка.

Это не первый выводок хищницы Источник: Сайлюгемский национальный парк/vk.com

На кадрах видно взрослого ирбиса — он остановился перед видеоловушкой. За ним следуют маленькие котята. Судя по видео, детеныши стараются не отходить от своей матери.

Как сообщили в нацпарке, сотрудники уже регистрировали семьи ирбисов с тремя котятами на Алтае, но редко. Со ссылкой на директора Дениса Маликова в учреждении объяснили, что каждый такой случай — «настоящая удача».

— Три котенка – серьезная нагрузка, ведь самка растит малышей одна, самцы ирбиса в воспитании потомства не участвуют. Именно поэтому мы всегда подчеркиваем, как важно сохранить не только ирбиса, но и диких копытных – главную добычу снежного барса в России, — сказал Денис Маликов.

В нацпарке также отметили, что это не первый выводок самки. Котята, по мнению специалистов, успешно вырастут и переживут зиму.