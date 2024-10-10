НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-в.

 754мм 51%
Подробнее
10 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Нашли маньяка через 15 лет
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Депутаты против тарологов
Недоступная госипотека
Как не заболеть циститом
Новости в Telegram
Животные «Подрастали и питались молоком»: снежного барса с тремя котятами заметили на Алтае — видео, как детеныши следуют за мамой

«Подрастали и питались молоком»: снежного барса с тремя котятами заметили на Алтае — видео, как детеныши следуют за мамой

Маленькие хищники родились в этом году

873
5 комментариев

Самка и котята проходили перед объективом видеоловушки

В Республика Алтай заметили семью ирбиса. На кадры попали взрослая самка и трое маленьких котят — видео с хищниками разместили в соцсетях Сайлюгемского нацпарка.

По данным нацпарка, самка и котята проходят перед объективом видеоловушки ночью на Южно-Чуйском хребте. Детеныши родились в этом году — в мае или июне.

— Потом один-два месяца малыши подрастали в логове, питались молоком, а самка оберегала котят. К августу барсиха вывела малышей на прогулку в ночное время, когда опасностей меньше, но от логова все равно далеко не уводила, — сообщили специалисты нацпарка.

Это не первый выводок хищницы

На кадрах видно взрослого ирбиса — он остановился перед видеоловушкой. За ним следуют маленькие котята. Судя по видео, детеныши стараются не отходить от своей матери.

Как сообщили в нацпарке, сотрудники уже регистрировали семьи ирбисов с тремя котятами на Алтае, но редко. Со ссылкой на директора Дениса Маликова в учреждении объяснили, что каждый такой случай — «настоящая удача».

— Три котенка – серьезная нагрузка, ведь самка растит малышей одна, самцы ирбиса в воспитании потомства не участвуют. Именно поэтому мы всегда подчеркиваем, как важно сохранить не только ирбиса, но и диких копытных – главную добычу снежного барса в России, — сказал Денис Маликов.

В нацпарке также отметили, что это не первый выводок самки. Котята, по мнению специалистов, успешно вырастут и переживут зиму.

В августе в Сайлюгемском нацпарке на видео сняли семью манулов. На кадры попали самка и ее четыре котенка.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Пионерская зорька
42 минуты
Мило
Гость
9 минут
💩💩💩
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Mystaya,38

Elena,55

Илья,42

Светлана,37

Светлана,43

Елена,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление