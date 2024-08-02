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Животные Четыре смелых комочка: в горах Алтая сняли самку манула с четырьмя котятами — видео, как она их воспитывает

Четыре смелых комочка: в горах Алтая сняли самку манула с четырьмя котятами — видео, как она их воспитывает

Семья поселилась в норе серого сурка

1 928
12 комментариев
Манулята и в дикой природе большие непоседы

В Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай на видео сняли семью манулов. Ролики были сделаны еще в июне, но нацпарк обнародовал их только сейчас. На видео попали самка и ее четыре котенка.

— Манул — один из самых скрытных и редких видов планеты. Увидеть его в природе сложно, манулы отлично маскируются. Четырем котятам около 35 дней. Рядом — бывшая нора серого сурка, ставшая логовом для семьи манулов, — объяснили в нацпарке.

Зоологи смогли снять, как самка приносит пищуху котятам, идет на охоту, а котята играют.

Видео снято сотрудниками Сайлюгемского нацпарка, Московского и Ленинградского зоопарков во время совместной экспедиции по изучению манула в рамках программы ЕАРАЗА.

В России манулы обитают в Красноярском крае, в Забайкалье, в Республике Тыва и Алтае, где на хребте Чихачева фотоловушка «ловила» манула даже на 3500 метрах над уровнем моря.

В Новосибирском зоопарке в этом году тоже родились манулята. И зоологи не просто наблюдают за их ростом, специалисты также фиксируют важные параметры, такие как вес.

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Комментарии
12
Я не Ты и это Прекрасно!
2 августа 2024, 10:35
Девочки, какие красивые губки на шубки!
LG>
2 августа 2024, 10:59
Только это хищник. Тем более в дикой природе. При случае сожрёт и не поморщится.
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