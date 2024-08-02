Четыре смелых комочка: в горах Алтая сняли самку манула с четырьмя котятами — видео, как она их воспитывает

Манулята и в дикой природе большие непоседы Источник: Сайлюгемский нацпарк / Telegram











В Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай на видео сняли семью манулов. Ролики были сделаны еще в июне, но нацпарк обнародовал их только сейчас. На видео попали самка и ее четыре котенка.



— Манул — один из самых скрытных и редких видов планеты. Увидеть его в природе сложно, манулы отлично маскируются. Четырем котятам около 35 дней. Рядом — бывшая нора серого сурка, ставшая логовом для семьи манулов, — объяснили в нацпарке.

Зоологи смогли снять, как самка приносит пищуху котятам, идет на охоту, а котята играют.

Источник: Сайлюгемский нацпарк / Telegram

Видео снято сотрудниками Сайлюгемского нацпарка, Московского и Ленинградского зоопарков во время совместной экспедиции по изучению манула в рамках программы ЕАРАЗА.



В России манулы обитают в Красноярском крае, в Забайкалье, в Республике Тыва и Алтае, где на хребте Чихачева фотоловушка «ловила» манула даже на 3500 метрах над уровнем моря.



В Новосибирском зоопарке в этом году тоже родились манулята. И зоологи не просто наблюдают за их ростом, специалисты также фиксируют важные параметры, такие как вес.