Животных хотели отдать на убой: видео, как сибирячка создала приют для лошадей

В детстве Татьяна занималась конным спортом Источник: NGS.RU











В детстве Татьяна увлекалась конным спортом, но быстро поняла, что лошадей там рассматривают скорее как инструмент, чем как живых существ. Это осознание и любовь к животным стали для неё основой будущего проекта.

Приют для лошадей Татьяна создала 17 лет назад Источник: NGS.RU

Идея приюта возникла после закрытия конюшни, где она работала. Лошадей планировали отдать на убой, и Татьяна не смогла остаться в стороне. Она выкупила их и оказалась в сложной ситуации — без поддержки и ресурсов, с животными на улице. Помогли соседи, временно приютив лошадей, пока Татьяна не нашла новое место для их размещения. Так появился приют, где сегодня живут лошади, которых больше не хотят видеть в городских прокатах, спортивных клубах или мясных табунах.

Приют Татьяны Шелистовой — некоммерческая организация, существующая благодаря волонтёрам и помощи неравнодушных людей. Бывшие спортсмены и любители лошадей работают здесь инструкторами, а добровольцы помогают ухаживать за животными. Сам приют поддерживается за счёт доходов от школы верховой езды, где занимаются как дети, так и взрослые.

На территории приюта живут не только лошади, но и другие животные, попавшие сюда случайно Источник: NGS.RU











Татьяна считает, что лошадь — это святое животное, и нельзя рассматривать её как товар. Воспитание и забота об этих существах строятся на уважении и понимании, а не на наказаниях. Для неё важно, чтобы животные чувствовали себя защищёнными и любимыми.

На территории приюта живут не только лошади, но и другие животные, попавшие сюда случайно: овцы, козы, собаки и кошки. Каждый из них получил здесь второй шанс на жизнь. Однако будущее приюта остаётся под вопросом, так как земля, на которой он располагается, может быть продана в любой момент. Несмотря на трудности, Татьяна Шелистова не сдается и продолжает свою миссию — помогать тем, кто остался без защиты и поддержки.