«Я была уверена, что завтра он умрет». Как 24-летняя спортсменка из Сибири спасла из московского приюта брошенного пса-росгвардейца

24-летняя спортсменка Мария Гадалова, которая к тому же проводит марафоны по похудению в Cети, спасла из московского приюта
История Зизера
О собаке Мария узнала случайно. Они с мужем в августе переехали в частный дом. Тогда молодая семья решила завести собаку охотничьей породы. В итоге пара взяла щенка Дамиру. Но целый месяц, пока Мария штудировала сайты объявлений, ей всё время попадалось одно — с псом-пенсионером Зизером.
Большую часть жизни Зизер провел на службе в Росгвардии в Москве, искал взрывчатые вещества и наркотики, а также выступал на показательных соревнованиях. На пенсию пес вышел в 2021 году. После отставки его бросили: кинолог, который воспитывал Зизера, не забрал его себе, как часто делают его коллеги. Так в апреле этого года Зизер оказался в государственном приюте. Подписчики Марии, знакомые с животным, рассказали ей, что с этого времени псом почти не занимались, не брали на выступления и от безделья он начал набирать вес.
Взрослое животное с проблемами со здоровьем запало в сердце Марии.
— Мне стало его жалко, потому что собака служебная и все свои лучшие годы, всю свою жизнь он посвятил службе, он знает очень много команд. А потом его просто отдали в приют, никуда не пристроили: ни в семью, ни в дом каким-то знакомым, — возмущается Маша.
Спустя месяц раздумий девушка всё же решилась приютить старичка. Однако такой серьезный шаг она решила обсудить с мужем, который сейчас в длительной командировке.
— Уже засыпая в кровати, я решила написать мужу и спросить, разрешит ли он мне взять собаку, как он вообще отнесется. Это была такая спонтанная затея, которая казалась на уровне какой-то фантазии, потому что собака в Москве, мы в Красноярске, такое большое расстояние, и везти взрослую собаку, которая к тому же полненькая, — это очень проблематично, — рассказывает наша героиня.
Муж Марии тоже пожалел животное и тут же согласился. В объявлении говорилось, что собаку отдадут жителям Москвы и области, но, когда Мария обратилась в приют, стали рассматривать варианты транспортировки. Однако прежде всего Марии нужно было познакомиться с Зизером лично, а также пройти собеседование в приюте. Изначально пара планировала забрать пса в декабре, когда муж вернется домой, но девушка не смогла так долго ждать. Мария эмоционально вспоминает, что у нее «душа заболела за него очень сильно», и девушка полетела знакомиться.
— После первой нашей встречи, когда мы с ним погуляли, его сажают в клетку, и он поворачивается с такими грустными глазами, что мое сердце разбилось. И я думаю: «Нет, всё, надо забирать его скорее отсюда», — вспоминает Мария.
По словам Марии, Зизер жил в маленькой клетке, почти всё время лежал и много ел. Кроме него, в приюте содержится еще около двух тысяч собак, поэтому волонтеры физически не успевают уделять всем необходимое внимание.
— Вообще, в любом приюте условия как в тюрьме строгого режима для собаки. Он 30 дней находился на карантине и постоянно ел на фоне стресса, также расчесал себе хвост, он у него был почти весь лысый на фоне переживаний, что он остался один. И потом уже, когда его переселили в вольер, так как у него началось уже прямо ожирение, его посадили на специальный корм. И клетка у него была примерно 2 на 2 метра, — с грустью рассказывает новая владелица собаки.
К моменту встречи со своей хозяйкой Зизер весил около 50 килограммов (так сказали волонтеры), на передних лапах появились пролежни, а мышцы ослабли настолько, что ему было тяжело ходить.
— У него был опущен хвост, он не смотрел в глаза. То есть я думаю, что очень много людей приходили его смотреть, это мне и волонтеры сказали. Люди, кто убирает вольеры, кто кормит его, кто гуляет, настолько часто менялись, что он уже не запоминал даже и не воспринимал вообще никак, — вспоминает девушка.
Путь из Москвы в Красноярск
Перевозить собаку Марии пришлось своими силами. Самый быстрый вариант — самолет — даже не рассматривали, отправлять пожилого пса таким способом было просто опасно. Вариант с поездом также очень быстро отпал.
— Собака возрастная, и на самолете ее было просто опасно перевозить: не выдержит полет. Непонятно, как отреагирует, потому что он никогда не летал. Поезд рассматривали, но представляете, как его запихивать в вагон? Было бы очень тяжело, — объясняет Мария.
Подписчики Маши порекомендовали ей воспользоваться зоотакси. Животных на специально оборудованных машинах доставляют в пункт назначения. В пути их кормят и поят. Девушка переживала, что в дороге может случиться несчастье: собака убежит или ей станет плохо, но всё обошлось. Однако был нюанс: из Москвы Зизера могли довезти только до Кемерова.
— В зоотакси нам сказали, что крайняя точка доставки — это Кемерово, что до Красноярска они не возят. И я уже начала искать человека, который специально за ним поедет до Кемерова, там его встретит (а прибывало это всё в
Новый дом
Добрался Зизер до нашего города неделю назад. Перед первой встречей Маша переживала, как поведет себя собака, какое у нее будет самочувствие и как его примет вторая собака. Первые дни Зизер был в плачевном состоянии: ему было тяжело ходить из-за слабых мышц, он задыхался и «хрюкал».
— Когда Зизер ко мне приехал, у меня сердце разрывалось. Я на него посмотрела и была уверена, что завтра он умрет. Настолько он плохо выглядел, тяжело дышал. И лапки у него тряслись, вставал и падал, потому что мышцы были слабые. Я весь день сидела с ним и плакала, говорила ему: «Давай, хороший, держись». А на следующий день он стал поактивнее, начал ходить, по-старчески хрюкать. «Ну, — я думаю, — завели дома деда». Пусть еще сто лет живет, зато в семье, — описывает Мария первые дни пса-пенсионера в Красноярске.
В приюте кинолог говорил красноярке, что пес больной и ему осталось недолго жить. Девушка была готова к тому, что придется вложить деньги в лечение.
— Собака здорова, только лишний вес. В ветеринарной клинике сказали, что при его антропометрии он должен весить
Как Зизер живет сейчас
Сейчас Зизер живет в большом доме, в его распоряжении весь первый этаж, небольшой двор и территория за забором около гаража. Когда наша съемочная группа приехала в гости к Марии, Зизер и Дамира выбежали нас встречать. Щенок радостно лаял и обнюхивал незнакомцев, а взрослый пес наблюдал с некоторого расстояния и не зашел в дом, пока последний человек не перешагнул порог.
Внутри корреспонденты познакомились с собаками поближе. Дамира не отходила от новых людей, ластилась и лезла в кадр. Пока мы общались с Марией, Зизер предпочел отойти от всеобщей суеты и прилег на лежанку.
— Я думаю, что он уже всё забыл, еще когда ехал, всё, что там с ним происходило. Сейчас он очень счастлив, потому что какую собаку я видела в приюте и какую вижу сейчас — это вообще разные собаки, хотя прошла только неделя, как он приехал. Вы сами видите, что это очень добрая собака. Мне кажется, его служба сыграла хорошую роль, потому что он с очень уравновешенной психикой. То есть он не рычит просто так, его не пугают какие-то шумы. Снег с крыши падает — Дамира пугается, а Зизер нет. Он относится спокойно, его ничего не пугает, — говорит Мария.
Любопытный щенок Дамира почти сразу же приняла нового члена семьи. Девочке было интересно, но Зизер, отвыкший от такой активности, не поддерживал «заигрывания».
— Сначала, конечно, не очень ему интересно, она мелкая, активная, возбужденная. А он уже такой: «Я морской волк на пенсии, не надо мне вот этого вот», — смеется Мария. — Но сейчас нормально, они могут уже поиграть, побеситься. Вчера гуляли, и она играла с другой собакой, он расценил в какой-то момент, что ее обижают. Пошел заступаться, то есть уже воспринимает ее как члена своей стаи, — рассказывает Маша.
К новой жизни пес адаптировался достаточно быстро. Животные учатся друг у друга.
— Но вот это и хорошо, что он такой взрослый и спокойный, потому что он учит младшую собаку спокойствию. Она на него смотрит и тоже учится. И Зизер благодаря ей уже узнал наши правила дома, как мы тут живем: мы вытираем лапы, он же всю жизнь прожил в вольере, ему там никогда, наверное, лапы-то никто не вытирал. Мы заходим по одному домой, мы едим, по команде ждем, когда разрешат. Он очень быстро всё это схватил, — рассказывает Мария.
Сейчас Маша внимательно следит за здоровьем Зизера. Он питается два раза в день специализированным кормом, к которому хозяйка добавляет витамины для суставов. Кстати, к угощениям взрослая собака равнодушна. Еще на службе в Росгвардии за выполненные задания Зизер получал в качестве поощрения игрушку. Вот и Мария, когда просит Зизера выполнить какие-нибудь команды, поощряет его мягкими игрушками, которые пес очень любит и не отдает. Правда, когда Зизер вставал в позу зайчика, его бока перевесили и он завалился. Но кажется, ему и самому было весело.
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