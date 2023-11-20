«Я была уверена, что завтра он умрет». Как 24-летняя спортсменка из Сибири спасла из московского приюта брошенного пса-росгвардейца

Спустя месяц раздумий девушка всё же решилась приютить старичка. Однако такой серьезный шаг она решила обсудить с мужем, который сейчас в длительной командировке.

— Уже засыпая в кровати, я решила написать мужу и спросить, разрешит ли он мне взять собаку, как он вообще отнесется. Это была такая спонтанная затея, которая казалась на уровне какой-то фантазии, потому что собака в Москве, мы в Красноярске, такое большое расстояние, и везти взрослую собаку, которая к тому же полненькая, — это очень проблематично, — рассказывает наша героиня.