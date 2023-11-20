freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 89.12
eur 96.77
СрочноСкандальному застройщику выдали авансом 180 млн
Все новости
Все новости

«Я была уверена, что завтра он умрет». Как 24-летняя спортсменка из Сибири спасла из московского приюта брошенного пса-росгвардейца

Трогательная история про человеческую любовь и собачье счастье

2 874

Зизера спасли из приюта

Поделиться

24-летняя спортсменка Мария Гадалова, которая к тому же проводит марафоны по похудению в Cети, спасла из московского приюта 8-летнего брошенного пса породы бельгийская овчарка по кличке Зизер. Пес несколько лет служил в Росгвардии, а потом оказался никому не нужным. В приюте он сильно растолстел и тяжело переносил разлуку с людьми... Но про старого несчастного Зизера, ведь 8 лет для собаки этой породы — серьезный возраст, узнала Мария, пес запал девушке в душу, и она решила во что бы то ни стало забрать его. Девушка потратила десятки тысяч рублей, чтобы перевезти пса из Москвы к себе домой — в Красноярск. Трогательная история спасения Зизера — в материале наших коллег из NGS24.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

История Зизера

О собаке Мария узнала случайно. Они с мужем в августе переехали в частный дом. Тогда молодая семья решила завести собаку охотничьей породы. В итоге пара взяла щенка Дамиру. Но целый месяц, пока Мария штудировала сайты объявлений, ей всё время попадалось одно — с псом-пенсионером Зизером.

Большую часть жизни Зизер провел на службе в Росгвардии

Большую часть жизни Зизер провел на службе в Росгвардии

Поделиться

Большую часть жизни Зизер провел на службе в Росгвардии в Москве, искал взрывчатые вещества и наркотики, а также выступал на показательных соревнованиях. На пенсию пес вышел в 2021 году. После отставки его бросили: кинолог, который воспитывал Зизера, не забрал его себе, как часто делают его коллеги. Так в апреле этого года Зизер оказался в государственном приюте. Подписчики Марии, знакомые с животным, рассказали ей, что с этого времени псом почти не занимались, не брали на выступления и от безделья он начал набирать вес.

Зизер и Мария

Зизер и Мария

Поделиться

Взрослое животное с проблемами со здоровьем запало в сердце Марии.

— Мне стало его жалко, потому что собака служебная и все свои лучшие годы, всю свою жизнь он посвятил службе, он знает очень много команд. А потом его просто отдали в приют, никуда не пристроили: ни в семью, ни в дом каким-то знакомым, — возмущается Маша.

У Марии теперь две собаки

У Марии теперь две собаки

Поделиться

Спустя месяц раздумий девушка всё же решилась приютить старичка. Однако такой серьезный шаг она решила обсудить с мужем, который сейчас в длительной командировке.

— Уже засыпая в кровати, я решила написать мужу и спросить, разрешит ли он мне взять собаку, как он вообще отнесется. Это была такая спонтанная затея, которая казалась на уровне какой-то фантазии, потому что собака в Москве, мы в Красноярске, такое большое расстояние, и везти взрослую собаку, которая к тому же полненькая, — это очень проблематично, — рассказывает наша героиня.

Поделиться

Муж Марии тоже пожалел животное и тут же согласился. В объявлении говорилось, что собаку отдадут жителям Москвы и области, но, когда Мария обратилась в приют, стали рассматривать варианты транспортировки. Однако прежде всего Марии нужно было познакомиться с Зизером лично, а также пройти собеседование в приюте. Изначально пара планировала забрать пса в декабре, когда муж вернется домой, но девушка не смогла так долго ждать. Мария эмоционально вспоминает, что у нее «душа заболела за него очень сильно», и девушка полетела знакомиться.

— После первой нашей встречи, когда мы с ним погуляли, его сажают в клетку, и он поворачивается с такими грустными глазами, что мое сердце разбилось. И я думаю: «Нет, всё, надо забирать его скорее отсюда», — вспоминает Мария.

Маша специально надела на собаку ошейник ОМОН

Маша специально надела на собаку ошейник ОМОН

Поделиться

По словам Марии, Зизер жил в маленькой клетке, почти всё время лежал и много ел. Кроме него, в приюте содержится еще около двух тысяч собак, поэтому волонтеры физически не успевают уделять всем необходимое внимание.

— Вообще, в любом приюте условия как в тюрьме строгого режима для собаки. Он 30 дней находился на карантине и постоянно ел на фоне стресса, также расчесал себе хвост, он у него был почти весь лысый на фоне переживаний, что он остался один. И потом уже, когда его переселили в вольер, так как у него началось уже прямо ожирение, его посадили на специальный корм. И клетка у него была примерно 2 на 2 метра, — с грустью рассказывает новая владелица собаки.

По словам Марии, Зизер жил в маленькой клетке, почти всё время лежал и много ел

По словам Марии, Зизер жил в маленькой клетке, почти всё время лежал и много ел

Поделиться

К моменту встречи со своей хозяйкой Зизер весил около 50 килограммов (так сказали волонтеры), на передних лапах появились пролежни, а мышцы ослабли настолько, что ему было тяжело ходить.

— У него был опущен хвост, он не смотрел в глаза. То есть я думаю, что очень много людей приходили его смотреть, это мне и волонтеры сказали. Люди, кто убирает вольеры, кто кормит его, кто гуляет, настолько часто менялись, что он уже не запоминал даже и не воспринимал вообще никак, — вспоминает девушка.

Путь из Москвы в Красноярск

К моменту встречи с Марией Зизер весил около <nobr class="_">50 килограммов</nobr>

К моменту встречи с Марией Зизер весил около 50 килограммов

Поделиться

Перевозить собаку Марии пришлось своими силами. Самый быстрый вариант — самолет — даже не рассматривали, отправлять пожилого пса таким способом было просто опасно. Вариант с поездом также очень быстро отпал.

— Собака возрастная, и на самолете ее было просто опасно перевозить: не выдержит полет. Непонятно, как отреагирует, потому что он никогда не летал. Поезд рассматривали, но представляете, как его запихивать в вагон? Было бы очень тяжело, — объясняет Мария.

Поделиться

Подписчики Маши порекомендовали ей воспользоваться зоотакси. Животных на специально оборудованных машинах доставляют в пункт назначения. В пути их кормят и поят. Девушка переживала, что в дороге может случиться несчастье: собака убежит или ей станет плохо, но всё обошлось. Однако был нюанс: из Москвы Зизера могли довезти только до Кемерова.

— В зоотакси нам сказали, что крайняя точка доставки — это Кемерово, что до Красноярска они не возят. И я уже начала искать человека, который специально за ним поедет до Кемерова, там его встретит (а прибывало это всё в 2 часа ночи) и привезет обратно. Нашлась такая девушка. Пса отправили из столицы в 5 утра, и три дня он был в дороге. От Москвы до Кемерова перевозка стоила 17 тысяч, а из Кемерова до Красноярска — 15 тысяч, — рассказывает Мария.

Новый дом

Теперь собака очень активная

Теперь собака очень активная

Поделиться

Добрался Зизер до нашего города неделю назад. Перед первой встречей Маша переживала, как поведет себя собака, какое у нее будет самочувствие и как его примет вторая собака. Первые дни Зизер был в плачевном состоянии: ему было тяжело ходить из-за слабых мышц, он задыхался и «хрюкал».

— Когда Зизер ко мне приехал, у меня сердце разрывалось. Я на него посмотрела и была уверена, что завтра он умрет. Настолько он плохо выглядел, тяжело дышал. И лапки у него тряслись, вставал и падал, потому что мышцы были слабые. Я весь день сидела с ним и плакала, говорила ему: «Давай, хороший, держись». А на следующий день он стал поактивнее, начал ходить, по-старчески хрюкать. «Ну, — я думаю, — завели дома деда». Пусть еще сто лет живет, зато в семье, — описывает Мария первые дни пса-пенсионера в Красноярске.

Наш оператор Никита и Зизер

Наш оператор Никита и Зизер

Поделиться

В приюте кинолог говорил красноярке, что пес больной и ему осталось недолго жить. Девушка была готова к тому, что придется вложить деньги в лечение.

— Собака здорова, только лишний вес. В ветеринарной клинике сказали, что при его антропометрии он должен весить 30 килограммов, но мы чуть больше — 49. То есть только килограмм пока скинули. В приюте мне сказали, что он весит 50 килограммов, я эти цифры не видела, поэтому, может быть, он и побольше скинул. Потому что визуально, мне кажется, прямо заметно похудел по сравнению с тем, как было. Так как он уже возрастная собака и очень большая нагрузка на суставы, стараемся ходить, играть, команды отрабатываем, которые он уже знает, — рассказывает Мария.

Как Зизер живет сейчас

В приюте кинолог запугивал красноярку, что пес больной и ему осталось недолго жить

В приюте кинолог запугивал красноярку, что пес больной и ему осталось недолго жить

Поделиться

Сейчас Зизер живет в большом доме, в его распоряжении весь первый этаж, небольшой двор и территория за забором около гаража. Когда наша съемочная группа приехала в гости к Марии, Зизер и Дамира выбежали нас встречать. Щенок радостно лаял и обнюхивал незнакомцев, а взрослый пес наблюдал с некоторого расстояния и не зашел в дом, пока последний человек не перешагнул порог.

Девушка серьезно подошла к вопросу

Девушка серьезно подошла к вопросу

Поделиться

Внутри корреспонденты познакомились с собаками поближе. Дамира не отходила от новых людей, ластилась и лезла в кадр. Пока мы общались с Марией, Зизер предпочел отойти от всеобщей суеты и прилег на лежанку.

— Я думаю, что он уже всё забыл, еще когда ехал, всё, что там с ним происходило. Сейчас он очень счастлив, потому что какую собаку я видела в приюте и какую вижу сейчас — это вообще разные собаки, хотя прошла только неделя, как он приехал. Вы сами видите, что это очень добрая собака. Мне кажется, его служба сыграла хорошую роль, потому что он с очень уравновешенной психикой. То есть он не рычит просто так, его не пугают какие-то шумы. Снег с крыши падает — Дамира пугается, а Зизер нет. Он относится спокойно, его ничего не пугает, — говорит Мария.

Питомцы подружились

Питомцы подружились

Поделиться

Любопытный щенок Дамира почти сразу же приняла нового члена семьи. Девочке было интересно, но Зизер, отвыкший от такой активности, не поддерживал «заигрывания».

— Сначала, конечно, не очень ему интересно, она мелкая, активная, возбужденная. А он уже такой: «Я морской волк на пенсии, не надо мне вот этого вот», — смеется Мария. — Но сейчас нормально, они могут уже поиграть, побеситься. Вчера гуляли, и она играла с другой собакой, он расценил в какой-то момент, что ее обижают. Пошел заступаться, то есть уже воспринимает ее как члена своей стаи, — рассказывает Маша.

Поделиться

К новой жизни пес адаптировался достаточно быстро. Животные учатся друг у друга.

— Но вот это и хорошо, что он такой взрослый и спокойный, потому что он учит младшую собаку спокойствию. Она на него смотрит и тоже учится. И Зизер благодаря ей уже узнал наши правила дома, как мы тут живем: мы вытираем лапы, он же всю жизнь прожил в вольере, ему там никогда, наверное, лапы-то никто не вытирал. Мы заходим по одному домой, мы едим, по команде ждем, когда разрешат. Он очень быстро всё это схватил, — рассказывает Мария.

Мария дает Зизеру ровно 150 граммов корма

Мария дает Зизеру ровно 150 граммов корма

Поделиться

Игрушку пес отдавать не хочет

Игрушку пес отдавать не хочет

Поделиться

Поделиться

Сейчас Маша внимательно следит за здоровьем Зизера. Он питается два раза в день специализированным кормом, к которому хозяйка добавляет витамины для суставов. Кстати, к угощениям взрослая собака равнодушна. Еще на службе в Росгвардии за выполненные задания Зизер получал в качестве поощрения игрушку. Вот и Мария, когда просит Зизера выполнить какие-нибудь команды, поощряет его мягкими игрушками, которые пес очень любит и не отдает. Правда, когда Зизер вставал в позу зайчика, его бока перевесили и он завалился. Но кажется, ему и самому было весело.

Ранее мы рассказывали, что красноярцы поселили в квартире экзотическую стаю из Южной Африки.

По теме

Спасение собакПриют для собакЖивотныеБрошенная собакаРосгвардияСлужебная собакаПомощь животным
  • ЛАЙК30
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter