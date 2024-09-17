«Требует, чтобы ее гладили»: в Новосибирске бесплатно отдают мини-львицу — у нее нет одного глаза

Кошке примерно 1,5-3 года Источник: Авито











В Новосибирске бесплатно отдают пушистую кошку мейн-куна по кличке Горчица. У питомца нет одного глаза, также ей регулярно надо принимать лекарства от лейкоза.

Объявление о поиске дома для кошки опубликовали на сайте «Авито».

— Да, у Горчицы нет одного глаза, она носитель кошачьего лейкоза. Но мы верим, что это не преграда для любви, а любви к этой девочке мейн-куна хоть отбавляй. Эта кошка для вас, если вы не боитесь завести персональную мини-львицу, если вы готовы к ответственности и если у вас такое же большое сердце, как у этого рыжего чуда, — добавили в объявлении, — говорится в объявлении.

Сейчас Горчица находится в приюте «Шанс на десятую жизнь». Его руководитель — Татьяна Феденева рассказала редакции НГС, что кошку нашли в Бердске, она жила в квартире женщины, у которой было еще около 60 других животных. Хозяйка их практически не кормила. Уже тогда у Горчицы не было одного глаза. Неизвестно, почему это произошло. В приюте у кошки заболели зубы, но их уже вылечили.

Однажды кошку пристраивали в дом, но ее вернули в приют Источник: Авито











— Она очень ласковая. Когда в комнату заходишь, требует, чтобы ее гладили. Когда люди приезжают за котиками, то хотят посмотреть весь приют. И она на стол запрыгивает и тянет лапку, чтобы ее погладили. Не конфликтная, — рассказала Татьяна Феденева.

Горчицу уже пристраивали, но в доме хозяев жила маленькая собака, которая гоняла ее. Поэтому кошку вернули обратно в приют, чтобы Горчица не чувствовала стресс. Для животных с лейкозом он может быть очень опасен.

Вирус лейкоза кошек — заболевание, которое угнетает иммунитет животного. Вирус может передаваться другим представителям семейства кошачьих. В некоторых случаях питомцам, у которых диагностировали лейкоз, ветеринар может назначить лекарства, способствующие угнетению вируса в организме. Но таким животным необходимы регулярные осмотры врача.

Горчице примерно 1,5-3 года, ей нужно пить таблетки от лейкоза. Хозяевам объяснят, как правильно ухаживать за животным с таким диагнозом. Горчице нельзя жить с другими кошками, у которых нет лейкоза, чтобы их не заразить.