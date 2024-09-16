Прыгает и охотится на ветки: котенок дальневосточных леопардов решил поиграть в вольере — кадры из зоопарка

Котенок родился в июле Источник: Анна Новикова/youtube











Котенок дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка активно изучает окружающий мир. Детеныш бегает по вольеру, играет и смотрит на посетителей, — его сняла на видео постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

Котенок родился у пары Хиллари и Давы Источник: Анна Новикова/youtube

На кадрах видно, как маленький хищник крадется у прутьев вольера, а затем устраивает прыжки — он скачет по земле. Детеныш обращает внимание на посетителей и смотрит в направлении объектива видеокамеры. Судя по кадрам, он также пытается мяукать.

Затем детеныш решил поиграть с ветками — он начал их грызть, придерживая лапами. После этого котенок подпрыгнул к своему взрослому сородичу и набросился на еще одну ветку, лежащую на земле.

Котенок активно играет и бегает по вольеру, осматривая свои владения. Рядом с ним часто находится его мать.

Детеныш дальневосточных леопардов появился на свет 25 июля, его родители — Хиллари и Дава. Малышка стала первым детенышем пары. Кроме того, она — единственный котенок дальневосточных леопардов, рожденный в этом году в зоопарках Европы и России.