Прыгает и охотится на ветки: котенок дальневосточных леопардов решил поиграть в вольере — кадры из зоопарка

Котенок дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка активно изучает окружающий мир. Детеныш бегает по вольеру, играет и смотрит на посетителей, — его сняла на видео постоянная гостья учреждения Анна Новикова.
На кадрах видно, как маленький хищник крадется у прутьев вольера, а затем устраивает прыжки — он скачет по земле. Детеныш обращает внимание на посетителей и смотрит в направлении объектива видеокамеры. Судя по кадрам, он также пытается мяукать.
Затем детеныш решил поиграть с ветками — он начал их грызть, придерживая лапами. После этого котенок подпрыгнул к своему взрослому сородичу и набросился на еще одну ветку, лежащую на земле.
Котенок активно играет и бегает по вольеру, осматривая свои владения. Рядом с ним часто находится его мать.
Детеныш дальневосточных леопардов появился на свет 25 июля, его родители — Хиллари и Дава. Малышка стала первым детенышем пары. Кроме того, она — единственный котенок дальневосточных леопардов, рожденный в этом году в зоопарках Европы и России.
Недавно один из посетителей Новосибирского снял на видео манулят. Недавно им исполнилось полгода.