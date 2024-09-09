«Неделю лечим»: на новосибирском ипподроме отменили бега — кони простыли

Животные уже идут на поправку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На новосибирском ипподроме простудились кони. Из-за этого там отменили бега и ввели карантин. Пост о болезни коней появился в официальной группе «ООО Новосибирский ипподром» в социальной сети «ВК». Директор ипподрома Сергей Ляховский рассказал НГС, как сейчас себя чувствуют животные.

— В ближайшее время бегов не будет — из-за респираторной инфекции на ипподроме карантин. О дате проведения бегов мы сообщим позже. Принимаем меры, которые необходимы, чтобы локализовать инфекцию и не допустить её распространения, — отметили в посте.



Сотрудники ипподрома сравнили недуг лошадей с ОРВИ в детском саду и напомнили, что простуда лошадей не заразна для человека, а также призвали не возить больных лошадей на ипподром.

Директор ипподрома прокомментировал НГС, как сейчас чувствуют себя животные.

— Приняты все меры локализации, дезбарьеры, карантин веден, полностью ограничено посещение. Сразу пригласили сотрудников госветслужбы, анализы отправили, сразу пробы взяли на реакцию антибиотика, выявили антибиотик, который максимально полезен и справляется с болезнью, его применили. Уже неделя лечения прошла, — отметил Сергей Ляховский.