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Животные Закутались в одеяла: как домашние любимцы новосибирцев переживают холода — милые фото

Закутались в одеяла: как домашние любимцы новосибирцев переживают холода — милые фото

Отопление в Новосибирске планируют подключить лишь к середине месяца

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15 комментариев

Что может быть лучше, чем греться в компании черного кота?

В Новосибирске в воскресенье, 8 сентября, похолодало, периодические в течения дня идет дождь. До старта отопительного сезона еще как минимум несколько недель, в квартирах горожан прохладно. Кто-то спасается с помощью обогревателей, кто-то просто укутывается в плед и пьет горячие напитки.

Домашние любимцы новосибирцев тоже мерзнут, а чтобы согреться — кутаются в «гнезда» из пледов. Посмотрите фотоподборку котиков и собачек от читателей НГС, которые согреваются в ненастный день.

Плед и сон — кажется, этому котику очень хорошо

Котик Кекс, как пишет его хозяйка, уже старичок — ему 18 лет

Это чудо тоже предпочитает проводить день под пледом

Мерзнут и утепляются не только котики

Вот такая контрастная пара прекрасных созданий греет друг друга

Собачка Моника тоже утеплилась

Чей это нос?

Сон под одеялком и никаких забот

Этот котик понял, что лучше всего греться на своем человеке

Когда осознал, что лето закончилось

Холодная погода уйдет из Новосибирска на будущей рабочей неделе. Синоптики прогнозируют потепление до +18 градусов и солнечные дни.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
15
Гость
8 сентября 2024, 20:48
,,периодические в течения дня идет дождь,, Ни дня без ошибки
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
8 сентября 2024, 21:34
А на раёне идэ дощь, Хаваю борщ. С капусткой, Немного груссно.....
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