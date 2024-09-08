Животные Закутались в одеяла: как домашние любимцы новосибирцев переживают холода — милые фото
Закутались в одеяла: как домашние любимцы новосибирцев переживают холода — милые фото
Отопление в Новосибирске планируют подключить лишь к середине месяца
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В Новосибирске в воскресенье, 8 сентября, похолодало, периодические в течения дня идет дождь. До старта отопительного сезона еще как минимум несколько недель, в квартирах горожан прохладно. Кто-то спасается с помощью обогревателей, кто-то просто укутывается в плед и пьет горячие напитки.
Домашние любимцы новосибирцев тоже мерзнут, а чтобы согреться — кутаются в «гнезда» из пледов. Посмотрите фотоподборку котиков и собачек от читателей НГС, которые согреваются в ненастный день.