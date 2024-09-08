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Солнце и потепление до +18 градусов — прогноз погоды на неделю

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Осень Солнце и потепление до +18 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Солнце и потепление до +18 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Ожидается, что дожди сменит облачная погода, порой и вовсе ясная

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15 комментариев

Специалисты уверяют, что в городе будет меньше дождей

Осень в Новосибирске началась с затяжных дождей, но погода на следующей неделе, по прогнозам синоптиков порадует солнечными днями. Специалисты ожидают потепление до +18 градусов, а осадки могут продлиться всего пару дней. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ожидают синоптики на следующей неделе.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. По его данным небольшой дождь будет в понедельник, среду, субботу и воскресенье. При этом температура в предпоследний день недели может подняться до +18 градусов. Самыми холодными днями станут вторник и воскресенье, тогда температура будет +14 градусов, ночью и вовсе может опуститься до +5 градусов.

В основном погода будет облачной

У Gismeteo прогноз более оптимистичный, по данным специалистов, осадки будут только в понедельник. Самым теплым днем недели должен стать четверг, тогда температура поднимется до +18 градусов, самым холодным днем станет вторник, температура в этот день может опуститься до +14 градусов, а ночью в среду и вовсе похолодает до +5 градусов. Солнце, сообщают синоптики будет почти всю неделю.

В среду синоптики ожидают ясную погоду

По данным World Weathe, осадков почти не будет, единственное дождь может пойти в субботу. Сервис прогнозирует облачную погоду, во вторник и вовсе ясную. Самыми теплыми днями станут понедельник и воскресенье, тогда температура поднимется до +15 градусов, самым холодным — воскресенье, температура опустится до +12 градусов.

Специалисты ожидают погоду почти без осадков

Ранее новосибирские синоптики сообщили, что с 11 сентября в Новосибирск может прийти бабье лето. Потепление прогнозируют во второй декаде месяца.

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Комментарии
15
Гость
8 сентября 2024, 15:06
Перечитайте ваш предыдущий прогноз на выходные, где +19 и местами небольшие дожди, посмотрите в окно, и перестаньте писать эту чушь!
Гость
8 сентября 2024, 15:35
Какие мосты в Новосибирске и проспекты широкие. Стадионы новые.
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