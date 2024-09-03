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Животные «Нормальная цена»: в Новосибирской области продают обученную лошадь — за неё хотят 7 миллионов рублей

«Нормальная цена»: в Новосибирской области продают обученную лошадь — за неё хотят 7 миллионов рублей

Продавец поставила такую цену из-за большого наплыва потенциальных покупателей

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3 комментария

Лошадь можно не только купить, но и взять в аренду

В Новосибирской области выставили на продажу лошадь — продавец хочет за неё 7 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Продавец указала, что лошадь выставлена как для покупки, так и для аренды. По заявлениям автора объявления, эта лошадь — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в роли владельца.

Стоимость полной аренды составляет 28 тысяч рублей. Она включает в себя 4 занятия с тренером в неделю: можно выбрать работу в вожжах, на круге или в свободном режим), а в остальные дни можно просто общаться и проводить время с лошадью.

Также возможна «полуаренда» – 2-3 занятия с тренером и 1-2 дня общения – 16 500 рублей.

Если же кто-то захочет именно купить лошадь, то она обойдется в 7 миллионов рублей, — рассказала НГС автор объявления Ольга. Женщина отметила, что изначально выставляла лошадь исключительно для аренды, но многочисленные сообщения о покупке подтолкнули её установить такую цену.

— Нормальная цена для лошади данного уровня обученности, — объяснила сибирячка.

Что именно подразумевается под «обученностью» женщина не объяснила.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 26 августа. На момент написания материала на нём было более 5 тысяч просмотров.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске за 250 тысяч рублей продают черепахового мейн-куна.

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Новосибирская область Лошадь Авито Продажа Аренда
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Комментарии
3
Гость
3 сентября 2024, 15:57
А К. Собчак не продают?
Гость
3 сентября 2024, 15:59
Продам авторку с дипломом. Обученная, но ничего не умеет делать.
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