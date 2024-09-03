«Нормальная цена»: в Новосибирской области продают обученную лошадь — за неё хотят 7 миллионов рублей

Лошадь можно не только купить, но и взять в аренду Источник: «Авито»











В Новосибирской области выставили на продажу лошадь — продавец хочет за неё 7 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Продавец указала, что лошадь выставлена как для покупки, так и для аренды. По заявлениям автора объявления, эта лошадь — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в роли владельца.

Стоимость полной аренды составляет 28 тысяч рублей. Она включает в себя 4 занятия с тренером в неделю: можно выбрать работу в вожжах, на круге или в свободном режим), а в остальные дни можно просто общаться и проводить время с лошадью.

Также возможна «полуаренда» – 2-3 занятия с тренером и 1-2 дня общения – 16 500 рублей.

Если же кто-то захочет именно купить лошадь, то она обойдется в 7 миллионов рублей, — рассказала НГС автор объявления Ольга. Женщина отметила, что изначально выставляла лошадь исключительно для аренды, но многочисленные сообщения о покупке подтолкнули её установить такую цену.

— Нормальная цена для лошади данного уровня обученности, — объяснила сибирячка.

Что именно подразумевается под «обученностью» женщина не объяснила.

Объявление на сайте «Авито» было размещено 26 августа. На момент написания материала на нём было более 5 тысяч просмотров.