«Счет на десятки загубленных животных»: крупный медведь задрал овец в Новосибирской области

В последний раз медведь напал на скот 29 августа Источник: ЧП Новосибирск/Telegram











Крупный медведь задрал несколько десятков овец и других домашних животных рядом с селом Новосилише в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Следы дикого зверя местные жители в этом году встречали уже не раз.

Как пишет издание «Знамя труда», в последний раз зверь напал на скот в минувший четверг, 29 августа. Медведя видели в 300 метрах от населенного пункта Новосилище, он убил несколько домашних животных.

— Глава поселения Евгений Савченко говорит, что счет идет уже на десятки загубленных животных. В этом числе овцы и самого главы, — говорится в сообщении издания.

Как сообщил НГС пресс-секретарь Министерства природных ресурсов Новосибирской области Кирилл Цветков, специалисты ведомства отправились на место происшествия. Планируется установить обстоятельства нападения и найти место, где медведем были убиты овцы. Если информация подтвердится — завтра, 3 сентября, будет издан приказ на отстрел медведя.