Завтрак в бассейне: белые медвежата полакомились рыбой в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Медвежат отселили от мамы в другой вольер в середине августа Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











Белые медвежата Белка и Стрелка из новосибирского зоопарка объединили решили объединить завтрак с водными процедурами. Милые кадры опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

На опубликованных новосибирцем кадрах один из медвежат плавает в свежей воде в бассейне в новом вольере, держа в зубах рыбу, которую ему дали на завтрак. Медведь подплывает к боковой лестнице бассейна, а затем переворачивается и уплывает снова.

Кадры сняты 24 августа Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

После упражнений медвежонок решает подкрепиться рыбой, но ест ее не всю, а оставляет кусочки, чтобы растянуть удовольствие от трапезы как можно дольше. При этом морда хищника выдает его эмоции — медвежонок явно получает удовольствие от совмещения процессов купания и поглощения рыбы.

О том, что белых медвежат Белку и Стрелку отселили в другой вольер от мамы Герды стало известно в середине августа. В зоопарке объяснили, что для этого настало время — через четыре месяца медвежатам исполнится два года.