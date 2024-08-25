НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

зап.

 741мм 70%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Самые убитые дороги
Кто делит прибыль с букмекерами
Выгодно ли платить по QR-коду
Авария посреди пробки
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Животные Завтрак в бассейне: белые медвежата полакомились рыбой в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Завтрак в бассейне: белые медвежата полакомились рыбой в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Белке и Стрелке скоро исполнится два года

217
1 комментарий

Медвежат отселили от мамы в другой вольер в середине августа

Белые медвежата Белка и Стрелка из новосибирского зоопарка объединили решили объединить завтрак с водными процедурами. Милые кадры опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

На опубликованных новосибирцем кадрах один из медвежат плавает в свежей воде в бассейне в новом вольере, держа в зубах рыбу, которую ему дали на завтрак. Медведь подплывает к боковой лестнице бассейна, а затем переворачивается и уплывает снова.

Кадры сняты 24 августа

После упражнений медвежонок решает подкрепиться рыбой, но ест ее не всю, а оставляет кусочки, чтобы растянуть удовольствие от трапезы как можно дольше. При этом морда хищника выдает его эмоции — медвежонок явно получает удовольствие от совмещения процессов купания и поглощения рыбы.

О том, что белых медвежат Белку и Стрелку отселили в другой вольер от мамы Герды стало известно в середине августа. В зоопарке объяснили, что для этого настало время — через четыре месяца медвежатам исполнится два года.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Белые медведи Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
25 августа 2024, 00:20
Забавное видео будет, когда начнётся голодомор в Сибири. И спортсмены с застройщиками полакомятся белыми медведями.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Рекомендуем
Знакомства

Ласковый,35

Рита,30

Дарья,49

Лена,35

Костя,24

Kris,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление