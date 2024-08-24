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Животные Моменты нежности: уссурийский медвежонок ухаживает за подругой — милое видео из Новосибирского зоопарка

Моменты нежности: уссурийский медвежонок ухаживает за подругой — милое видео из Новосибирского зоопарка

Маленькие хищники появились в зоопарке в конце июля

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3 комментария

Уссурийские медвежата живут в Новосибирском зоопарке уже почти месяц

Уссурийские медвежата из Новосибирского зоопарка предались нежностям на свежем воздухе. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах, которые сибирячка опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте», медвежонок-девочка мирно спит на лежанке. К ней подошел медвежонок мужского пола, который стал будить подругу и вылизывать ей шею.

Подруга медвежонка так и не ответила на его ухаживания

Спустя несколько минут требование внимания к себе со стороны «медвежьего джентльмена» стали более активными — он положил лапу на голову подруге. Но та так и не отреагировала «приставания» и продолжила мирно дремать.

О появлении уссурийских белогрудых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно в конце июля. Их передали в учреждение из Владивостока.

Детенышей привезли в Сибирь в мае, когда они были маленькими, животных выкармливали детской кашей из бутылочки. В середине августа животные устроили драку за лежанку.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
24 августа 2024, 00:16
Все равно она не оценит и свяжется с каким-нибудь маргиналом....
Barmaleя
24 августа 2024, 00:21
"...Вы улыбнулись? Медвежьи нежности? Выдумка? Липа? Липовый мёд? А мне вот жаль что такой "медвежности" Частенько людям недостаёт". (Сергей Островой. Название не помню.)
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