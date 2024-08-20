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Животные «Украла косточку и начала тянуть за цепь»: бешеная лиса набросилась на домашнюю собаку в Новосибирской области

«Украла косточку и начала тянуть за цепь»: бешеная лиса набросилась на домашнюю собаку в Новосибирской области

Инцидент произошел в Тогучинском районе

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Ветеринары поставили собаке прививку и обработали двор

В новосибирском селе Долгове Тогучинского района бешеная лиса напала на собаку прямо во дворе жилого дома. Об опасном инциденте, который произошел в ночь с 9 на 10 августа и результатах исследования рассказал начальник Управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов.

— Лиса пришла в 12 ночи [на участок], — рассказал Юрий Папанов. — Собака была охотничьей породы, лайка, но с лисой встретилась в первый раз: ее хозяева приехали в гости к родственникам из Новосибирска. Сначала лиса у собаки украла косточку, а потом бросилась на драться, начала тянуть за цепь.

Дикое животное охотничий пес убил, но хозяева дома все равно вызвали ветеринаров. Проведенное исследование показало, что лиса была заражена бешенством.

— Собака была непривитая, один раз мы ее укололи, в эту пятницу будем ее прививать повторно. Единственная сложность, что теперь нельзя животное вывозить из неблагополучного [по бешенству] населенного пункта, так что придется собаке тут подзадержаться: скрытый период у бешенства может быть до года, — рассказал Юрий Папанов.

Других домашних животных, которые могли заразиться от лисы, ветеринары тоже вакцинировали, а двор обработали дезинфицирующими средствами.

По словам ветеринара, в этом году это не первый случай бешенства в Тогучинском районе: в селе Прямушка бешеные лисы нападали на собаку и поросят.

Ранее НГС писал о том, что в 2022 году в Новосибирской области бешеная лиса покусала девочку.

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Бешенство Лиса Собака Нападение
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