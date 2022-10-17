Лиса укусила девочку в Новосибирской области

В документе сообщается, что в период карантина на территории населенного пункта запрещается, в частности, лечение больных восприимчивых животных и посещение зоны посторонними лицами. На территории села также запрещается проведение ярмарок, отлов восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки и другое.

Напомним, ранее в Барабинском районе Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллеза. Это уже третий район, где выявили заболевание.