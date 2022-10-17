Лиса укусила девочку в Новосибирской области
Через несколько дней на территории села, где был инцидент, ввели карантин по бешенству
В начале октября в новосибирском селе Лозовском на территории Баганского района зафиксировали случай нападения лисы на человека.
Как сообщается в официальной группе администрации Баганского района в соцсети «ВКонтакте», лиса укусила ребенка 7 октября. После этого пострадавшая девочка находится под наблюдением медиков.
Журналист НГС обратился в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой сообщить, в каком состоянии сейчас ребенок. Изданию не смогли ответить на запрос в связи с отсутствием разрешения от родителей на передачу третьим лицам информации, составляющей врачебную тайну, аналогичный ответ дали в администрации Лозовского сельсовета.
В администрации Баганского района Новосибирской области отметили, что в последнее время выходы лис в населенные пункты участились.
— Подходить близко к людям несвойственно диким животным, и выход на прямой контакт с человеком — один из признаков бешенства. Подобного общения лучше избегать, а в случае укуса нужно срочно обратиться к медикам, — сообщили в районной администрации.
Отмечается, что бешенство является смертельно опасным заболеванием, и если в контакте с дикими животными были домашние питомцы, то необходимо обратиться к ветеринарным специалистам.
Через несколько дней после инцидента, 14 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение об установлении карантина по бешенству на территории села. Ограничительные мероприятия по бешенству будут действовать до 12 декабря этого года.
— Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта (село Лозовское Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области), — указано в распоряжении.
В документе сообщается, что в период карантина на территории населенного пункта запрещается, в частности, лечение больных восприимчивых животных и посещение зоны посторонними лицами. На территории села также запрещается проведение ярмарок, отлов восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки и другое.
Напомним, ранее в Барабинском районе Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллеза. Это уже третий район, где выявили заболевание.