«Нанизывает добычу на шипы»: сибирячка сняла серую птичку-мясника

Фото необычной птицы-мясника сделала преподаватель НГУ Людмила Буднева во время отдыха в Иркутске. Снимком она поделилась в телеграм-канале «Птичка на проводе», а пост озаглавила «Мясник с Абрикосовой улицы».
— Нет, это не заголовок страшного рассказа — это представление вот этой милой небольшой птички, семья которой живет со мной на даче на улице Абрикосовой, — сибирского жулана. Его интересует не ягодка. Жулан — хищник, обедает не только насекомыми, но и мелкими птицами и даже грызунами. Так как жертва может превосходить по размеру хищника, то жулан нанизывает ее на веточки, где постепенно разделывает, как настоящий мясник, — отметила Людмила Буднева.
Преподаватель добавила, что видела, как птица лакомится насекомыми. Но жулан также может охотиться на ящериц, мелких птиц и полевок
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