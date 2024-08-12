«Нанизывает добычу на шипы»: сибирячка сняла серую птичку-мясника

— Нет, это не заголовок страшного рассказа — это представление вот этой милой небольшой птички, семья которой живет со мной на даче на улице Абрикосовой, — сибирского жулана. Его интересует не ягодка. Жулан — хищник, обедает не только насекомыми, но и мелкими птицами и даже грызунами. Так как жертва может превосходить по размеру хищника, то жулан нанизывает ее на веточки, где постепенно разделывает, как настоящий мясник, — отметила Людмила Буднева.