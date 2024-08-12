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Животные «Нанизывает добычу на шипы»: сибирячка сняла серую птичку-мясника

«Нанизывает добычу на шипы»: сибирячка сняла серую птичку-мясника

Жулан или сорокопут, несмотря на свой небольшой размер, способен удивить

897
12 комментариев
Жулан выглядит серьезным из-за черной «повязочки»

Фото необычной птицы-мясника сделала преподаватель НГУ Людмила Буднева во время отдыха в Иркутске. Снимком она поделилась в телеграм-канале «Птичка на проводе», а пост озаглавила «Мясник с Абрикосовой улицы».

— Нет, это не заголовок страшного рассказа — это представление вот этой милой небольшой птички, семья которой живет со мной на даче на улице Абрикосовой, — сибирского жулана. Его интересует не ягодка. Жулан — хищник, обедает не только насекомыми, но и мелкими птицами и даже грызунами. Так как жертва может превосходить по размеру хищника, то жулан нанизывает ее на веточки, где постепенно разделывает, как настоящий мясник, — отметила Людмила Буднева.

Преподаватель добавила, что видела, как птица лакомится насекомыми. Но жулан также может охотиться на ящериц, мелких птиц и полевок

В начале июля в Новосибирске начали находить упавших стрижей.

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Комментарии
12
233143581
12 августа 2024, 16:31
Нанизывает мясо на шампура, на Неокоме.
Гость
12 августа 2024, 16:10
Это неплохо. А еще оказывается жители соседних с Украиной территорий прекрасно знают украинский и радостно на нем разговаривают с освободителями от путянского режима.
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