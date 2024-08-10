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Животные Труп переносили: соседка отрицает причастность к смерти кота мейн-куна на Вертковской

Труп переносили: соседка отрицает причастность к смерти кота мейн-куна на Вертковской

Женщина готовится подать встречное заявление в полицию на соседей

2 208
20 комментариев
Кот пропал ночью

Жительница Новосибирска Ульяна отрицает свою причастность к истории со смертью кота породы мейн-кун в Ленинском районе. Свою версию событий женщина рассказала беседе с корреспондентом НГС.

Ранее сын владелицы кота Ирины в разговоре с НГС заявил, что соседи его матери могут быть причастны к гибели животного. Тело мейн-куна нашли под окнами дома. По словам Ульяны, соседки Ирины, конфликт между женщинами произошел 5 августа.

6 августа, в день гибели кота, как утверждает Ульяна, ее не было дома. Она вернулась 8 августа.

— Меня даже не было дома в этот день. Что с котом — я без понятия. Мне позвонила старшая по подъезду. Она сказала, что до этого кота видели уже мертвого под окнами женщины, которая вместе с Ириной спиртное распивала. Потом его труп почему-то перенесли под окна самой Ирины, — рассказала Ульяна.

По словам Ульяны, она не разбивала вещи в квартире Ирины. Женщина собирается подать встречное заявление на соседку в полицию.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, поступал ли вызов из-за конфликта соседей 5 августа. Ранее в ведомстве подтвердили, что владельцы погибшего кота написали заявление о жестоком обращении с животным.

Ранее НГС писал о сибирячке, которая в прямом эфире заявила об убийстве хаски. Местные жители посчитали это жестоки обращением с животными.

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Новосибирск МВД Коты Конфликт из-за кота Животные
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Комментарии
20
отец Кабани
10 августа 2024, 15:02
Без Бастрыкина истину здесь не установить.😢
Гость
10 августа 2024, 11:26
Люди конечно поражают жестокостью своей , отсутствием мозгов и бесстрашием, и ведь не подумали, про обратку даже….. Чем им кот мешал? Жаба давила
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