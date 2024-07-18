«Где мама хаски?»: сибирячка в прямом эфире заявила об убийстве собаки

На видео попало признание женщины в том, что её племянник убил собаку Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Жительница села Довольное Новосибирской области в эфире TikTok рассказала о том, как ее племянник пнул собаку породы хаски, которая выкармливала щенят, после чего животное погибло. Местный житель посчитал это жестоким обращением с животными.



Сибиряк прислал в редакцию НГС отрывок прямого эфира с рассказом женщины о гибели животного.

— Где мама хаски? Убили её. Короче, она гусёнка цепанула, и племянник пнул её. Она начала задыхаться, — описывает в эфире женщина, параллельно окрикивая своего ребёнка.

По словам читателя НГС, инцидент произошёл 15 июля. Местный житель говорит, что блогер — мать пятерых детей, и происшествие нужно придать огласке. Также, по его мнению, те действия, о которых рассказала женщина, относятся к жестокому обращению с животным. Мужчина считает, что она тоже причастна к убийству. Неизвестно, обращался ли он с заявлением в полицию.

В местных чатах сибирячка отвечает людям, которые задают вопросы об гибели животного Источник: читатель НГС











В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что уточнят информацию об инциденте. Сама сибирячка на момент публикации не ответила на сообщения корреспондента НГС.



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