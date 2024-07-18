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Животные «Где мама хаски?»: сибирячка в прямом эфире заявила об убийстве собаки

«Где мама хаски?»: сибирячка в прямом эфире заявила об убийстве собаки

По словам женщины, хаски пнул ее племянник

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На видео попало признание женщины в том, что её племянник убил собаку

Жительница села Довольное Новосибирской области в эфире TikTok рассказала о том, как ее племянник пнул собаку породы хаски, которая выкармливала щенят, после чего животное погибло. Местный житель посчитал это жестоким обращением с животными.

Сибиряк прислал в редакцию НГС отрывок прямого эфира с рассказом женщины о гибели животного.

— Где мама хаски? Убили её. Короче, она гусёнка цепанула, и племянник пнул её. Она начала задыхаться, — описывает в эфире женщина, параллельно окрикивая своего ребёнка.

По словам читателя НГС, инцидент произошёл 15 июля. Местный житель говорит, что блогер — мать пятерых детей, и происшествие нужно придать огласке. Также, по его мнению, те действия, о которых рассказала женщина, относятся к жестокому обращению с животным. Мужчина считает, что она тоже причастна к убийству. Неизвестно, обращался ли он с заявлением в полицию.

В местных чатах сибирячка отвечает людям, которые задают вопросы об гибели животного

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что уточнят информацию об инциденте. Сама сибирячка на момент публикации не ответила на сообщения корреспондента НГС.

Ранее НГС писал, что хозяева оставили французского бульдога в дог-отеле — пес умер в жару.

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Новосибирск Животные Новосибирская область ГУ МВД
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