Кота мейн-куна нашли мертвым под окнами на Вертковской — владельцы считают, что в гибели животного виноваты соседи

Кот пропал ночью Источник: читатель НГС











В Новосибирске в Ленинском районе умер кот породы мейн-кун. Владельцы животного считают, что питомца убили соседи по коммунальной квартире. Хозяева животного написали заявление в полицию.



Как рассказал НГС новосибирец Кирилл Нагорный, его мать Ирина живет в коммунальной квартире по адресу Вертсковская, 24. Мужчина объяснил, что в квартире есть несколько комнат и общее пространства. Полтора года назад туда поселились новые соседи, которые купили одну из комнат.

— До этого все хорошо было, то есть хорошие соседи. А тут, если можно так сказать, заселились маргиналы. Там мать с дочерью. Я съехал недавно, а мама осталась там жить. Соседи постоянно ночью пьют. Они летом уезжают на дачу, а места общего пользования оставляют всегда грязными. Они вот туалет сломали, чинить не хотят. Мама им это вечером начала высказывать, — рассказал Кирилл НГС.

Тело мейн-куна нашли под окнами Источник: Читатель НГС











Скандал между жильцам произошел вечером 6 августа. По словам Кирилла, на его маму набросились две соседки. Она закрылась от них в комнате, но её дверь подпёрли шкафом. Ирине удалось выйти позже. Как оказалось, соседи разбили некоторые вещи и забрали кота.



— У моей мамы в гостях был подруга. Они вместе начали кричать на соседок, чтобы те отдали кота. На следующий день рано утром его нашли мертвым под окнами. А соседки уехали на дачу, — говорит Кирилл.

Кирилл утверждает, что соседи сломали кошачий лоток Источник: читатель НГС











Кирилл считает, что это не могло быть несчастным случаем. Новосибирец написал заявление в полицию. Талон из участка есть в распоряжении корреспондента НГС. Тело самого кота у Кирилла нет и его не оставили для экспертизы. Контактов соседей мужчина тоже не смог предоставить.



— Они убили члена нашей семьи. Мы с другом хотели на экспертизу отвезти, но тело кота уже убрали. Не успели мы забрать, — объясняет Кирилл.

По словам мужчины, когда он жил в коммунальной квартире, то вызывал на соседей полицию из-за шума. Но заявлений не писал. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. Там подтвердили, что приняли заявление по факту жестокого обращения с животным.

Жительница села Довольное Новосибирской области в эфире TikTok рассказала о том, как ее племянник пнул собаку породы хаски, которая выкармливала щенят, после чего животное погибло. Местный житель посчитал это жестоким обращением с животными.

