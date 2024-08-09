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Животные Кота мейн-куна нашли мертвым под окнами на Вертковской — владельцы считают, что в гибели животного виноваты соседи

Кота мейн-куна нашли мертвым под окнами на Вертковской — владельцы считают, что в гибели животного виноваты соседи

Незадолго до инцидента соседи поругались

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27 комментариев
Кот пропал ночью

В Новосибирске в Ленинском районе умер кот породы мейн-кун. Владельцы животного считают, что питомца убили соседи по коммунальной квартире. Хозяева животного написали заявление в полицию.

Как рассказал НГС новосибирец Кирилл Нагорный, его мать Ирина живет в коммунальной квартире по адресу Вертсковская, 24. Мужчина объяснил, что в квартире есть несколько комнат и общее пространства. Полтора года назад туда поселились новые соседи, которые купили одну из комнат.

— До этого все хорошо было, то есть хорошие соседи. А тут, если можно так сказать, заселились маргиналы. Там мать с дочерью. Я съехал недавно, а мама осталась там жить. Соседи постоянно ночью пьют. Они летом уезжают на дачу, а места общего пользования оставляют всегда грязными. Они вот туалет сломали, чинить не хотят. Мама им это вечером начала высказывать, — рассказал Кирилл НГС.

Тело мейн-куна нашли под окнами

Скандал между жильцам произошел вечером 6 августа. По словам Кирилла, на его маму набросились две соседки. Она закрылась от них в комнате, но её дверь подпёрли шкафом. Ирине удалось выйти позже. Как оказалось, соседи разбили некоторые вещи и забрали кота.

— У моей мамы в гостях был подруга. Они вместе начали кричать на соседок, чтобы те отдали кота. На следующий день рано утром его нашли мертвым под окнами. А соседки уехали на дачу, — говорит Кирилл.

Кирилл утверждает, что соседи сломали кошачий лоток

Кирилл считает, что это не могло быть несчастным случаем. Новосибирец написал заявление в полицию. Талон из участка есть в распоряжении корреспондента НГС. Тело самого кота у Кирилла нет и его не оставили для экспертизы. Контактов соседей мужчина тоже не смог предоставить.

— Они убили члена нашей семьи. Мы с другом хотели на экспертизу отвезти, но тело кота уже убрали. Не успели мы забрать, — объясняет Кирилл.

По словам мужчины, когда он жил в коммунальной квартире, то вызывал на соседей полицию из-за шума. Но заявлений не писал. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. Там подтвердили, что приняли заявление по факту жестокого обращения с животным.

Если вы знаете обстоятельства этого инцидента или вы — сосед Ирины, и знаете, что произошло с мейн-куном, то сообщите об этом редакции НГС.
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Жительница села Довольное Новосибирской области в эфире TikTok рассказала о том, как ее племянник пнул собаку породы хаски, которая выкармливала щенят, после чего животное погибло. Местный житель посчитал это жестоким обращением с животными.

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Новосибирск Кот Мейн-кун Полиция
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Комментарии
27
Голая правда
9 августа 2024, 12:44
Кот, получается, был оставлен без защиты, будучи в заведомо беспомощном состоянии. Коммуналка, конфликт с соседями, а кот - без пригляда и защиты. Это ужас.
mirror
9 августа 2024, 13:14
Очень жаль котейку, без вины пострадал... теперь по радуге бегает...
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