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Животные «Совершенные существа»: новосибирцы показали питомцев во Всемирный день кошек — любуемся на пушистиков

«Совершенные существа»: новосибирцы показали питомцев во Всемирный день кошек — любуемся на пушистиков

В этой публикации только котики и ничего лишнего!

5 619
14 комментариев
Его зовут Перк. И он откроет нашу подборку

Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Мы попросили читателей НГС прислать фотографии своих пушистиков (или лысиков) в нашем телеграм-канале.

Вы прислали более 300 фото! Мы включили в эту подборку лишь несколько десятков. Но это не значит, что остальные котейки были хуже. Это значит только одно — чтобы увидеть всех, вам нужно перейти в комментарии к посту (и не забудьте подписаться!).

Кошки — удивительные существа. Смотрим, как они делают нашу жизнь краше и чуть радостнее.

Кот Рыжий сделал лапками сердечко
Какая красотка!
Евфросиния с идеальной формой пузика
Шади прекрасна

— Наша Шади. Коты — совершенные существа, — уверена читательница НГС Ирина.

Какая же подборка без мейн-кунов?
Посмотрите, какой джентельмен!
Гоше что-то не понравилось...
Буся и Георгий. Сразу видно, кто в доме главные
Знакомьтесь, Дусенька
Британка-хулиганка Хлоя
Черный Джон и белая Хлорка
Это Персик и Ириска
Рысь и Бантик. Сразу видно, кого балуют больше
Котик по имени Котя
Барнео устал грызть гранит науки
Это Персиваль
Красавец Василий
Трогательный малыш Тимошка
А это Оскар, Ириска и Перчик
Клеопатра следит за собой и за окружающими
Прекрасная Матильда
Китайская принцесса Ся
Кошечка Луна выглядывает из своего окна
Малышка Симочка
Шикарный кот по кличке Ирбис

В Новосибирске продают котенка редкой породы девон-рекс. За белоснежную кудрявую самку заводчики хотят получить 100 тысяч рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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Комментарии
14
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
8 августа 2024, 18:45
Мой Буслай и Нурчик всякого луче!🖕😼
Гость
8 августа 2024, 19:24
Для каждого хозяина, его котейка самый красивый и самый лучший!!! Мой, Тимочка прожил с нами 16 лет, и для меня он был просто само совершенство!!!
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