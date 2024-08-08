«Совершенные существа»: новосибирцы показали питомцев во Всемирный день кошек — любуемся на пушистиков

Вы прислали более 300 фото! Мы включили в эту подборку лишь несколько десятков. Но это не значит, что остальные котейки были хуже. Это значит только одно — чтобы увидеть всех, вам нужно перейти в комментарии к посту (и не забудьте подписаться!).