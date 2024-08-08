Животные «Совершенные существа»: новосибирцы показали питомцев во Всемирный день кошек — любуемся на пушистиков
«Совершенные существа»: новосибирцы показали питомцев во Всемирный день кошек — любуемся на пушистиков
В этой публикации только котики и ничего лишнего!
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Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Мы попросили читателей НГС прислать фотографии своих пушистиков (или лысиков) в нашем телеграм-канале.
Вы прислали более 300 фото! Мы включили в эту подборку лишь несколько десятков. Но это не значит, что остальные котейки были хуже. Это значит только одно — чтобы увидеть всех, вам нужно перейти в комментарии к посту (и не забудьте подписаться!).
Кошки — удивительные существа. Смотрим, как они делают нашу жизнь краше и чуть радостнее.