«Прыгает как обезьянка»: кудрявого котенка выставили на продажу за 100 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают котенка редкой породы девон-рекс. За белоснежную кудрявую самку заводчики хотят получить 100 тысяч рублей, ее братик стоит чуть дешевле — 80 тысяч рублей.
— Цена зависит от окраса и конституции котенка, а также от того, для каких целей его покупают. Если в домашние питомцы, то есть котенок приезжает в возрасте четырех месяцев стерилизованный или кастрированный, то дешевле. Под разведение дороже, — объяснила Анастасия, владелица питомника MASTER YODA. — Это очень активные коты. Они ходят за тобой, как собачка, и прыгают везде как обезьянка.
Девон-рексы отличаются своей преданностью и общительностью.
Ранее в Новосибирске на продажу выставили необычного котенка мейн-куна — у кошечки разные глаза. Продавец утверждает, что у животного отличный характер.
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