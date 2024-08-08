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Животные «Прыгает как обезьянка»: кудрявого котенка выставили на продажу за 100 тысяч рублей в Новосибирске

«Прыгает как обезьянка»: кудрявого котенка выставили на продажу за 100 тысяч рублей в Новосибирске

У белоснежной красавицы свой характер

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7 комментариев
У котенка красивые глаза и уши

В Новосибирске продают котенка редкой породы девон-рекс. За белоснежную кудрявую самку заводчики хотят получить 100 тысяч рублей, ее братик стоит чуть дешевле — 80 тысяч рублей.

— Цена зависит от окраса и конституции котенка, а также от того, для каких целей его покупают. Если в домашние питомцы, то есть котенок приезжает в возрасте четырех месяцев стерилизованный или кастрированный, то дешевле. Под разведение дороже, — объяснила Анастасия, владелица питомника MASTER YODA. — Это очень активные коты. Они ходят за тобой, как собачка, и прыгают везде как обезьянка.

Девон-рексы отличаются своей преданностью и общительностью.

Ранее в Новосибирске на продажу выставили необычного котенка мейн-куна — у кошечки разные глаза. Продавец утверждает, что у животного отличный характер.

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Комментарии
7
Barmaleя
8 августа 2024, 14:38
Прыгает? Нет уж. У меня столько всего хрупкого. Как увижу, какой урон эти милые котики приносят хозяевам, так вся любовь к братьям нашим меньшим пропадает. Нет, люблю, но на расстоянии.
Гость
8 августа 2024, 14:33
котенок не может прыгать как обезьянка , потому что он КОТ .
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