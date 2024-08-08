«Прыгает как обезьянка»: кудрявого котенка выставили на продажу за 100 тысяч рублей в Новосибирске

— Цена зависит от окраса и конституции котенка, а также от того, для каких целей его покупают. Если в домашние питомцы, то есть котенок приезжает в возрасте четырех месяцев стерилизованный или кастрированный, то дешевле. Под разведение дороже, — объяснила Анастасия, владелица питомника MASTER YODA. — Это очень активные коты. Они ходят за тобой, как собачка, и прыгают везде как обезьянка.