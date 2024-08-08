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Животные Хочешь понравиться девушке — заведи кота: опрос показал, что сибирячки считают мужчин-кошатников добрыми и эмпатичными

Хочешь понравиться девушке — заведи кота: опрос показал, что сибирячки считают мужчин-кошатников добрыми и эмпатичными

При этом не каждый мужчина готов познакомить девушку с питомцем на первом свидании

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48 комментариев
Почти половина женщин выберет прекращение отношений, нежели отказ от питомца

Почти половина новосибирских мужчин считают женщин с котами привлекательными, а более четверти девушек считают мужчин-кошатников более эмпатичными и добрыми. Об этом свидетельствуют данные опроса дейтинг-сервиса Mamba, который провели ко всемирному Дню кошек 8 августа.

Согласно исследованию, коты являются самыми популярными домашними питомцами среди опрошенных жителей Новосибирска — эти питомцы есть у 56% женщин и 40% мужчин. При этом отношение к собакам в последнее время стало более прохладным — лишь 8% мужчин и 11% женщин предпочитают собак котам.

Опрос также показал, что мужчины с котами нравятся женщинам значительно больше — это отметили почти 50% опрошенных. В свою очередь, 48% мужчин считают, что наличие кота у потенциальной партнерши привлекает их. Лишь 6% респондентов отметили, что это может вызвать у них негативные эмоции.

Фотографии женщин с котами также вызывают умиление у 31% мужчин, которые сразу хотят поставить лайк. Еще 39% мужчин в первую очередь обращают внимание на внешность девушки. В то же время 10% мужчин воспринимают такие фото как сигнал о том, что перед ними одинокая женщина.

Более половины новосибирцев готовы оплатить девушке прием врача, если у нее есть аллергия на шерсть

В свою очередь, 37% новосибирских женщин в первую очередь оценивают мужчину по внешности. Но треть девушек считают парней с котами милыми, а четверть начинают думать, что перед ними добрый и эмпатичный мужчина.

Более, чем половине мужчин и женщин также понравится, если партнер будет время от времени обсуждать кошек или присылать их фото. Однако 8% мужчин и 13% женщин отметили, что их такое поведение оттолкнет.

Половина мужчин готовы познакомить партнершу со своим котом только после того, как будут уверены в человеке — с этим согласны 78% девушек. При этом 37% мужчин и 12% женщин готовы к такому сразу на первом свидании.

Более четверти мужчин и 43% женщин скорее прекратят знакомство, чем откажутся от любимого животного, если у партнера будет аллергия на кошачью шерсть. При этом 58% мужчин готовы оплатить партнерше прием у аллерголога, а 16% — отказаться от животного ради любви.

Ранее НГС писал о 6 причинах, по которым люди остаются в несчастливых отношениях.

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Комментарии
48
Татьяна 53
8 августа 2024, 12:52
Ну не знаю, не знаю, это тоже какой-то перекос
Ботанический тип
8 августа 2024, 12:04
Если у женщины есть кот - это старая дева на 99%. Если у мужчины есть кот , то зачем ему женщина?
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