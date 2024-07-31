«Иcключительно болтлив и нагл»: сибирячка продает котенка-пришельца — сколько она за него просит

Кормить котика придется сухим кормом супер-премиум- класса и сырым мясом Источник: Avito.ru











Заводчица из Барнаула продает ориентального трехмесячного котенка. Котика выставили на продажу за 60 тысяч рублей. Хозяйка уверяет, что он очень характерный.

— Исключительно болтлив и активен, нагл и без комплексов. Будет будить вас на работу, — говорится в объявлении. — Можно в пару к другому коту или кошке, небольшой собаке.

Но кормить котика придется сухим кормом супер-премиум-класса и сырым мясом. У животного есть родословная и ветпаспорт.

У кота необычная внешность Источник: Avito.ru











Продавец кота ответила на звонок корреспондента НГС, но общаться она отказалась.



Ранее новосибирцам предлагали купить крупного котенка породы мейн-кун за 120 тысяч рублей с шестью пальцами.

