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Животные «Иcключительно болтлив и нагл»: сибирячка продает котенка-пришельца — сколько она за него просит

«Иcключительно болтлив и нагл»: сибирячка продает котенка-пришельца — сколько она за него просит

Владелица уверяет, что кот будет будить на работу!

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39 комментариев
Кормить котика придется сухим кормом супер-премиум- класса и сырым мясом

Заводчица из Барнаула продает ориентального трехмесячного котенка. Котика выставили на продажу за 60 тысяч рублей. Хозяйка уверяет, что он очень характерный.

— Исключительно болтлив и активен, нагл и без комплексов. Будет будить вас на работу, — говорится в объявлении. — Можно в пару к другому коту или кошке, небольшой собаке.

Но кормить котика придется сухим кормом супер-премиум-класса и сырым мясом. У животного есть родословная и ветпаспорт.

У кота необычная внешность

Продавец кота ответила на звонок корреспондента НГС, но общаться она отказалась.

Ранее новосибирцам предлагали купить крупного котенка породы мейн-кун за 120 тысяч рублей с шестью пальцами.

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Комментарии
39
кулькулятр
31 июля 2024, 12:40
Такого кота нельзя выпускать из дома - другие коты уши ему сразу пооборвут.
275239151
31 июля 2024, 12:39
А что отказалась общаться? Вы же котику рекламу делаете
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