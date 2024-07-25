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Животные подробности «У него шоу-темперамент»: новосибирцам предлагают купить котенка мейн-куна за 120 тысяч

«У него шоу-темперамент»: новосибирцам предлагают купить котенка мейн-куна за 120 тысяч

У животного крупные черты и яркая внешность

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Кот выглядит потрясающе эффектно

Новосибирцам предлагают купить крупного котенка породы мейн-кун за 120 тысяч рублей. Сейчас ему 3 месяца, и он выглядит настоящим красавцем. Объявление о продаже разместили на сайте «Avito».

— Шикарный котенок мейн-кун. Питомник предлагает к продаже невероятной красоты мальчишку в отличном породном типе. Возраст 3 месяца. Шикарный красивый мальчик, доминантный по типу, кистястая линия, — описывают животное представители заводчика.

В объявлении указано, что котенок может стать племенным производителем в небольшом закрытом питомнике или шикарным домашним любимцем, другом и компаньоном. Окрас у кота черный мраморный. Судя по фото, кот будет довольно крупным представителем своей породы.

Сейчас котику 3 месяца

— Мальчик по характеру классный, смелый, контактный, игривый, шилопопый, шоу-темперамент (подходит для выставок — прим.ред) присутствует, — указала Ольга, представитель питомника мейн-кунов «Largowinch».
У кота есть все необходимые документы, проведены генетические тесты родителей и УЗИ сердец, есть родословная, ветпаспорт с полной вакцинацией. Заводчик также предоставит договор передачи прав и рекомендации. Питомник находится в Кемерово, но, судя по тому, что объявление размещено в Новосибирске, его готовы доставить сюда, и даже в Москву.

— Авиа-доставка в Москву в салоне самолета на руках, лично прилечу и передам мальчика из рук в руки, — указано в объявлении.

Связаться с автором объявления корреспонденту НГС на момент публикации материала не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 90 тысяч продают мейн-куна Терминатора. Покупателю обещают настоящего члена семьи.

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Комментарии
1
урлулуу
25 июля 2024, 14:49
Каждый кот,собака и особняк.
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