Найди мяско: в зоопарке устроили показательное кормление леопарда — видео с грациозным хищником

Хищник остался довольным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Показательное кормление дальневосточного леопарда провели в Новосибирском зоопарке. Видео учреждение опубликовало в официальном телеграм-канале.



Хищнику поставили коробку, но мясо в ней спрятали — положили травку и цветы. Леопарда это не смутило, он ловко перевернул коробку и достал заветный кусок мяса.

Любуемся на грациозного леопарда и его трапезу.

Источник: Новосибирский зоопарк / Telegram

Ранее манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке решил немного погулять, но вышел из домика не в самом добром расположении духа. Он явно не ожидал повышенного внимания и немного из-за этого пошипел.

