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Животные Найди мяско: в зоопарке устроили показательное кормление леопарда — видео с грациозным хищником

Найди мяско: в зоопарке устроили показательное кормление леопарда — видео с грациозным хищником

Трава в коробке зверя не запутала

758
6 комментариев
Хищник остался довольным

Показательное кормление дальневосточного леопарда провели в Новосибирском зоопарке. Видео учреждение опубликовало в официальном телеграм-канале.

Хищнику поставили коробку, но мясо в ней спрятали — положили травку и цветы. Леопарда это не смутило, он ловко перевернул коробку и достал заветный кусок мяса.

Любуемся на грациозного леопарда и его трапезу.

Ранее манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке решил немного погулять, но вышел из домика не в самом добром расположении духа. Он явно не ожидал повышенного внимания и немного из-за этого пошипел.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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Комментарии
6
Гость
30 июля 2024, 16:32
а теперь отловите и перетравите всех бродячих собак и голубей !!!
Гость
30 июля 2024, 16:04
Нищета и нытики может и вам что нибудь достанется🤣🤣🤣
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