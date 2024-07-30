Найди мяско: в зоопарке устроили показательное кормление леопарда — видео с грациозным хищником

Показательное кормление дальневосточного леопарда провели в Новосибирском зоопарке. Видео учреждение опубликовало в официальном телеграм-канале.
Хищнику поставили коробку, но мясо в ней спрятали — положили травку и цветы. Леопарда это не смутило, он ловко перевернул коробку и достал заветный кусок мяса.
Любуемся на грациозного леопарда и его трапезу.
Ранее манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке решил немного погулять, но вышел из домика не в самом добром расположении духа. Он явно не ожидал повышенного внимания и немного из-за этого пошипел.
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