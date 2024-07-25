«Арчик решил познакомиться»: хозяйка увезла окровавленного йорка с вечерней прогулки — в нападении она винит большого пса

Так выглядят собаки-участницы конфликта — слева йорк Рик, справа пес Арчи Источник: предоставлено Кристиной Романовской / Ирина Хмельницкая/ vk.com











В Новосибирске в микрорайоне «ОбьГЭС»большой пес Арчи, который гулял без поводка, покусал йорка Рика. Хозяйка напавшего животного заявила, что первым кинулся йорк. В подробностях конфликта разбиралась корреспондент НГС.



«Был весь в крови»

В момент происшествия хозяйки животных были рядом. После инцидента йоркширского терьера пришлось везти в ветеринарную клинику. О ситуации хозяйка рассказала в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во ВК.



—24 июля примерно в 22 часа на углу дома Барьерная, 5 на меня с собакой напала большая черная гладкошерстная собака без поводка и намордника. Моя собака получила много травм, хозяйка с псом ушла. Вчера разбираться было некогда, йорку требовалась операция. Прошу хозяйку связаться со мной, а также свидетелей, — написала в группе владелица пострадавшей собаки Кристина Романовская.



Корреспонденту НГС Кристина сообщила, что во время инцидента она с псом только приехала с дачи. Сибирячка решила прогуляться с собакой перед сном. Выйдя за угол дома, она заметила на детской площадке нескольких женщин с псами. Подходить к ним Кристина со Риком не стала. Черный пес без поводка играл с палкой, а затем бросил ее и кинулся на йорка. При этом, йорк Рик, отметила его хозяйка, всегда гуляет на поводке.



Сибирячка добавила, что ее пес не конфликтный — побаивается других собак. И в этот раз, отмечает сибирячка, Рик стоял молча и не лаял на играющих собак.

Йорку наложили швы Источник: предоставлено Кристиной Романовской











— Я кое-как выдрала из пасти свою собаку, подхватила на руки, и увезла в клинику. Он был весь в крови. В клинике его зашивали, кое-как спасли ему лапу. Пес ее прокусил насквозь, и ключица не держалась, лапа за спину уходила. Хочу, чтобы женщина подошла ко мне, и мы все обсудили. Если этого не случится, буду обращаться в полицию, — объяснила свою позицию Кристина.



«Это провокация»

Корреспондент НГС связалась с владелицей пса, которого Кристина обвинила в нападении. Ирина Хмельницкая в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что все, что произошло — провокация со стороны владелицы йорка.



— Ситуация была непредсказуемая. У меня Арчи, когда гуляет со мной, постоянно слушается. Когда с мамой гуляет — только на поводке. Поэтому о том, что он там бегал на детской площадке без поводка — это не правда. В этот раз мы стояли 3 женщины и 3 собаки. Она (хозяйка йорка) вышла со своей собачкой и стояла минут 7–10. Ее собака начала вякать. Арчик решил познакомиться. Его первым укусил йорк, а Арчик такого себе не позволит, — отметила Ирина.



Женщина также добавила, что ее пес примерно по колено взрослому человеку. У него недавно была травма — отрезали пол-уха. Кроме того, добавила женщина, когда собаки сцепились в схватке, Кристина якобы начала бить Арчи.



— Она начала избивать мою собаку. Потом я оттащила пса. У меня собака тоже ранимая, я ее полночи откачивала. Это была провокация с ее стороны. Она видела, что стоят три собаки. Могла уйти в другую сторону, но она из принципа стояла. Она это все спровоцировала, и я встану в любом случае на защиту своей собаки, — заключила женщина.

А кому вы склонны поверить? Хозяйке йорка Хозяйке пса Арчи Не хватает информации от свидетелей

Ранее НГС писал о том, что двух шпицев покусал стафф. Владелец крупной собаки заявил, что ситуацию перевернули с ног на голову.

