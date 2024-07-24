Хитрое нападение: манулята играют в зоопарке Новосибирска и достают маму — милое видео

Манулята играют друг с другом Источник: Илья Большаков











В Новосибирске посетитель зоопарка Илья Большаков снял игры манулят. Видео было сделано сегодня, 24 июля. Животные играют друг с другом, нападают, бегают и донимают маму.



Посетители насчитали в вольере семь манулят, которые играли друг с другом. Также попозировать вышла мама-манул, которая попыталась уйти от детей, но те нападали на нее по дороге и требовали ее внимания.

Видео было снято сегодня, 24 июля Источник: Илья Большаков

— Это мне напоминает, когда я от вас от всех бегаю, — посмеялась за кадром сибирячка, которая наблюдала за мамой манулов.



Манулятам сейчас уже четыре месяца. В этом году две самки манула стали мамами в Новосибирском зоопарке. У одной родилось пять котят, у второй — семь.

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