Хитрое нападение: манулята играют в зоопарке Новосибирска и достают маму — милое видео

В Новосибирске посетитель зоопарка Илья Большаков снял игры манулят. Видео было сделано сегодня, 24 июля. Животные играют друг с другом, нападают, бегают и донимают маму.
Посетители насчитали в вольере семь манулят, которые играли друг с другом. Также попозировать вышла мама-манул, которая попыталась уйти от детей, но те нападали на нее по дороге и требовали ее внимания.
— Это мне напоминает, когда я от вас от всех бегаю, — посмеялась за кадром сибирячка, которая наблюдала за мамой манулов.
Манулятам сейчас уже четыре месяца. В этом году две самки манула стали мамами в Новосибирском зоопарке. У одной родилось пять котят, у второй — семь.
В Новосибирском зоопарке показали, как растет и играет тигренок Кови. Сначала он увлекся бревном, которое пытался поднять и разгрызть. Чуть позже его внимание привлекла автомобильная покрышка.
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