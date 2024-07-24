Нет лицензии: что нарушают собственники «Экзофермы», где животные ютятся в тесных клетках

У животных на «Экзоферме» нет собственных укрытий Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Россельхознадзор Новосибирской области проверил работу выставки животных «Экоферма». В ее работе нашли нарушения.

Ранее жительница Новосибирска возмутилась состоянием животных на «Экзоферме», которая проходит в ТРЦ «Континент». Корреспондент НГС побывала на выставке и проверила состояние животных, которые вынуждены жить в тесных клетках без укрытия от посетителей, а также пообщалась с ее работниками. В Россельхознадзоре изданию прокомментировали, что нарушили представители выставки.



— Управление провело выездное обследование без общения с представителями «Экзофермы». В результате владельцу животных ИП Литвинчук Е. А. выдали предостережение, — отметили НГС в ведомстве.



При этом в Россельхознадзоре добавили, что внеплановые проверки они проводят, если есть непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей. Выезды согласуют с прокуратурой. Если угрозы нет, внеплановую выездную проверку провести нельзя.



При этом, добавили в управлении, на выставку жаловались не только новосибирцы.



— В Управление поступили многочисленные жалобы от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Новосибирской областей, Республики Удмуртия. Люди просили пресечь незаконную деятельность передвижного зоопарка «Экзоферма», — отметили в управлении.



По информации регионального Россельхознадзора, «Экзоферма» работает как зоопарк и не соответствует требованиям, предъявляемым к выставкам животных. По сведениям официального реестра на сайте Россельхознадзора, у «Экзофермы» (ИП Литвинчук Е. А.) нет лицензии на то, чтобы быть зоопарком.



Управление направило информацию в адрес ИП, который находится в Алтайском крае, в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, в Федеральную налоговую службу России по Алтайскому краю, собственнику площадей ТРЦ «Континент», где работает «Экзоферма» в Новосибирске, а также Управлению ветеринарии Новосибирской области. В региональную прокуратуру специалисты направили письмо, чтобы инициировать прокурорскую проверку ИП Литвинчук Е.А.



Ранее НГС писал о том, что сибирячке показалось, что на пони-ферме в парке Кирова мерзнут звери. Корреспондент отправилась туда и проверила, как себя чувствуют животные.

