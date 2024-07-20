«Детская игривость»: как проводят время манулята в Новосибирском зоопарке — смотрим забавное видео

В этом году детеныши появились у двух самок манулов Источник: Новосибирский зоопарк/t.me











В Новосибирском зоопарке показали, как проводят время маленькие манулята. Детеныши изучают вольер и играют с матерью, охотясь на ее хвост.



Видео с обитателями зоопарка опубликовали в телеграм-канале учреждения. Смотрим милые кадры.

Кадры с манулятами опубликовали в соцсетях зоопарка Источник: Новосибирский зоопарк/t.me

На видео можно заметить, как детеныши сидят на крыше домика и смотрят по сторонам. Один из них решает поиграть с хвостом взрослого сородича, кусая и обхватывая его лапками. Другой детеныш в качестве «добычи» выбрал розовую игрушку.



На следующем кадре видно, как несколько зверят сидят вблизи взрослого манула — родитель решает поухаживать за одним из детенышей, начав вылизывать его шерсть.



— Детская игривость молодых манулов нашего зоопарка, — сказано в подписи к видео.



В этом году две самки манула стали мамами в Новосибирском зоопарке. У одной родилось пять котят, у второй — семь.