«Три месяца жила с трупом сестры»: новосибирские волонтеры спасают из жуткой квартиры десятки породистых кошек

В квартире нашли не только взрослых животных, но и котят Источник: Яна Прусс











В Новосибирске волонтеры спасают тайских котов, которые расплодились в квартире у двух сибирячек. Животные ходили не в лотки и быстро привели квартиру в непотребный вид. Зайти внутрь люди сейчас могут только в респираторах или масках.



— В квартире две женщины жили с ментальными особенностями. Как я поняла, это были две сестры пожилые. И они, видимо, взяли каких-то котов и те расплодились в квартире. Туалет там был везде у них, — объяснила корреспонденту НГС волонтер Яна Прусс. — Одна сестра умерла, и три месяца вторая с трупом жила. Ее в итоге увезли в больницу. Там окна были закрыты, и жара вот эта вот стояла. И вы можете представить, что там вообще было. Первый раз я зашла туда, вытащила сначала трех котят. Без маски, без респиратора не могла находиться там.

Всего из квартиры почти сразу вывезли около десяти животных. Но родственник владельцев сообщил, что котов около 20 и, может, больше. Сейчас волонтеры занимаются их судьбой.

— Он не говорил мне, что выкинет их на улицу. Просто сказал: «Вы забирайте их, потому что я квартиру-то закрывать буду и как бы девать некуда котов», — отметила волонтер.

Животных планируют стерилизовать и вакцинировать. Затем котам будут искать ответственных хозяев.

В апреле в Новосибирске породистый пес Брут оказался привязанным к клетке для выгула в Дзержинском районе. Хозяйка заявила, что он искусал детей и бабушку.

