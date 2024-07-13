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Животные «Безмятежность»: как проводят время лемуры в Новосибирском зоопарке — милое видео

«Безмятежность»: как проводят время лемуры в Новосибирском зоопарке — милое видео

Животные решили устроить отдых на ветках

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Видео с обитателями зоопарка опубликовали в соцсетях учреждения

В Новосибирском зоопарке показали, как проводят время лемуры. Животные решили устроить себе отдых на ветках.

Кадры с лемурами опубликовали в телеграм-канале учреждения 13 июля. Смотрим милое видео с обитателями зоопарка.

Первые лемуры катта в Новосибирском зоопарке появились еще в 1989 году

— Безмятежность наших кошачьих лемуров, — сказано в подписи к видео.

Кольцехвостый лемур, или кошачий лемур, или катта — единственный лемур, ведущий наземный образ жизни, предпочитая скальные участки. Животные внесены в Красную книгу «Международного союза охраны природы». Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения вида.

На сайте учреждения сказано, что первые лемуры катта в Новосибирском зоопарке появились еще в 1989 году, но их успешное размножение началось в 2003 году, когда сформировалась «хорошая группа». Сейчас в ней вырастили уже 42 детеныша.

— Кошачьи лемуры с первых минут жизни окружены вниманием не только мамы, в воспитании участвуют все члены группы. Иногда кроху сложно разглядеть за всеми, кто хочет его согреть и обнять, — сказано на сайте зоопарка.

Весной в Новосибирском зоопарке родились лесные котята, на свет появились четыре детеныша: мальчик и три девочки. Котят сняли на видео.

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