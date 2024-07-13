«Безмятежность»: как проводят время лемуры в Новосибирском зоопарке — милое видео

Видео с обитателями зоопарка опубликовали в соцсетях учреждения











В Новосибирском зоопарке показали, как проводят время лемуры. Животные решили устроить себе отдых на ветках.



Кадры с лемурами опубликовали в телеграм-канале учреждения 13 июля. Смотрим милое видео с обитателями зоопарка.

Первые лемуры катта в Новосибирском зоопарке появились еще в 1989 году Источник: Новосибирский зоопарк/t.me

— Безмятежность наших кошачьих лемуров, — сказано в подписи к видео.



Кольцехвостый лемур, или кошачий лемур, или катта — единственный лемур, ведущий наземный образ жизни, предпочитая скальные участки. Животные внесены в Красную книгу «Международного союза охраны природы». Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения вида.



На сайте учреждения сказано, что первые лемуры катта в Новосибирском зоопарке появились еще в 1989 году, но их успешное размножение началось в 2003 году, когда сформировалась «хорошая группа». Сейчас в ней вырастили уже 42 детеныша.



— Кошачьи лемуры с первых минут жизни окружены вниманием не только мамы, в воспитании участвуют все члены группы. Иногда кроху сложно разглядеть за всеми, кто хочет его согреть и обнять, — сказано на сайте зоопарка.

