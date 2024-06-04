НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

сев.

 752мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,76
EUR 96,56
Реклама

СРОЧНО

Задержали водителя, который скрылся с места ДТП

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Животные Играют с хвостом и прижимаются к маме: как проводят время манулята — милое видео из Новосибирского зоопарка

Играют с хвостом и прижимаются к маме: как проводят время манулята — милое видео из Новосибирского зоопарка

Котята родились в апреле

486
5 комментариев
Мамами стали две самки манула

В Новосибирском зоопарке недавно родившиеся манулята продолжают с любопытством осваиваться в вольере. Котята изучают окрестности, играют, но все еще находятся рядом со своей мамой. Детенышей сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Манулят сняла на видео Анна Новикова

На кадрах видно, как один из пушистых детенышей подходит к матери, а затем скрывается под домиком. Котенок робко осматривается по сторонам, а затем выбегает из-под «укрытия» и бежит за мамой, прижимаясь к ее лапам.

Затем на видео появляются уже два детеныша — один из манулят преследует другого, играя со своим сородичем. Позже посетительница зоопарка сняла на видео, как котенок устроил охоту на хвост матери, детеныш пытается поймать его лапой.

Манулята родились в Новосибирском зоопарке в апреле. Как сообщали учреждении, мамами стали две самки — у одной появились пять котят, у второй семь.

В конце мая стало известно, что в семье камышовых котов в Новосибирском зоопарке также родились детеныши. Котят сняли на видео.

ПО ТЕМЕ
Манул Животные Зоопарк Новосибирский зоопарк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Ириша,  37

Роман,  48

TRANZIT,  40

Валера Кондратов,  61

Павел,  32

Akella41,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление