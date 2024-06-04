Играют с хвостом и прижимаются к маме: как проводят время манулята — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке недавно родившиеся манулята продолжают с любопытством осваиваться в вольере. Котята изучают окрестности, играют, но все еще находятся рядом со своей мамой. Детенышей сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах видно, как один из пушистых детенышей подходит к матери, а затем скрывается под домиком. Котенок робко осматривается по сторонам, а затем выбегает из-под «укрытия» и бежит за мамой, прижимаясь к ее лапам.
Затем на видео появляются уже два детеныша — один из манулят преследует другого, играя со своим сородичем. Позже посетительница зоопарка сняла на видео, как котенок устроил охоту на хвост матери, детеныш пытается поймать его лапой.
Манулята родились в Новосибирском зоопарке в апреле. Как сообщали учреждении, мамами стали две самки — у одной появились пять котят, у второй семь.
В конце мая стало известно, что в семье камышовых котов в Новосибирском зоопарке также родились детеныши. Котят сняли на видео.