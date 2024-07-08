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Животные Кусь за хвост: в Новосибирском зоопарке манулята устроили активные игры — милое видео

Кусь за хвост: в Новосибирском зоопарке манулята устроили активные игры — милое видео

Кадры сняты утром, когда котята только вышли из домиков

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1 комментарий
Кадры сняты утром 6 июля

В Новосибирском зоопарке котята устроили «кусь» манулу Лоло. Видео активных игр на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

По словам автора ролика, кадры были сняты утром в минувшую субботу, 6 июля. На них видно, как манул Лоло осторожно выходит из домика. Спустя несколько мгновений появляется котенок, который проявляет большой интерес к хвосту сородича — кусает и цепляет лапками.

— Котята Лоло утром выходят из домиков, — так подписал видео Ильтяков.

Недавно посетители Новосибирского зоопарка помешали манулу отдыхать — НГС публиковал видео о том, что в ответ сделал недовольный кот. Также НГС показывал милые фотографии того, как растут маленькие манулята.

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Комментарии
1
Гость
8 июля 2024, 00:17
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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