Кусь за хвост: в Новосибирском зоопарке манулята устроили активные игры — милое видео

В Новосибирском зоопарке котята устроили «кусь» манулу Лоло. Видео активных игр на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.
По словам автора ролика, кадры были сняты утром в минувшую субботу, 6 июля. На них видно, как манул Лоло осторожно выходит из домика. Спустя несколько мгновений появляется котенок, который проявляет большой интерес к хвосту сородича — кусает и цепляет лапками.
— Котята Лоло утром выходят из домиков, — так подписал видео Ильтяков.
Недавно посетители Новосибирского зоопарка помешали манулу отдыхать — НГС публиковал видео о том, что в ответ сделал недовольный кот. Также НГС показывал милые фотографии того, как растут маленькие манулята.
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