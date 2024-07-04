«Ласковый и нежный малыш»: в Новосибирске продают белоснежного щенка мальтийской болонки — смотрим фото пушистика

Пес пушистый Источник: «Авито»











На популярном сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу щенка мальтийской болонки — мальчика. У пса пушистая белая шерсть и большие темные глаза. Купить его предлагают за 100 тысяч рублей.



По словам продавца, щенку четыре месяца, он привит и у него есть документы Российской кинологической федерации.



— Корейский тип, беби-фейс (детское лицо. — Прим. ред.), море качественной шерсти. Темперамент отличный, живет с детьми и другими животными, ласковый и нежный малыш. Для разведения, выставок и обязательно любви! — говорится в описании.

Весьма миниатюрный щенок Источник: «Авито»











В объявлении указана следующая локация: Ясный Берег.



Чтобы подробнее узнать о животном, корреспондент НГС отправил сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.



Мальтийская болонка — порода собак, у которых, как правило, дружелюбный характер. В весе они достигают примерно 3–4 килограммов. Продолжительность их жизни — 12–14 лет.



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