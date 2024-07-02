Полчища комаров и мошек атаковали маленького новосибирского ежика — видео, где он вышел к людям за помощью

В Новосибирской области начался пик активности комаров и мошки Источник: NGS.RU











В Северном районе Новосибирской области комары атаковали не только жителей небольшой деревни Ургуль, но и диких животных. Гнус, который в огромных количествах плодится в лесу и на территориях знаменитых Васюганских болот, заставляет людей прятаться в домах, а животных выходить на открытые пространства. Так дикие звери — лоси, зайцы, лисы — спасаются от атак в пик активности кровососущих.



На открытых пространствах, обдуваемые ветром, животные получают небольшую передышку, пока их не спугнут люди. Лесных обитателей можно встретить на дорогах и полянах.

От гнуса страдают даже ежи, которых не спасают иголки. Ближе к ночи этих мелких животных всё чаще встречают во дворах жилых домов, они прячутся под машинами и других местах. Так ежи спасаются от беспощадных комаров, мошки и оводов, у которых сейчас сезон активности. А заодно охотятся на мелких грызунов, которые живут в домах и хозяйственных постройках во дворах.

Дикие животные выходят из леса на открытые пространства, где кровососущих насекомых разгоняет ветер Источник: NGS.RU

Ранее кандидат биологических наук, сотрудник АлтГУ Татьяна Антоненко объяснила, почему комары пьют кровь и как от них можно защититься.

