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Лето «Самые прожорливые - девочки»: почему комары пьют кровь и что сделать, чтобы не кусали

«Самые прожорливые - девочки»: почему комары пьют кровь и что сделать, чтобы не кусали

Способ очень простой

741
10 комментариев
Кусаются обычно только самки

В Сибири начался сезон комаров. Кандидат биологических наук, сотрудник АлтГУ Татьяна Антоненко объяснила, почему эти насекомые пьют кровь и как от них можно защититься.

Кровь — основа питания комаров (но только нескольких видов, а не всех). В ней полно белков и других питательных веществ. Они нужны прежде всего самкам для размножения. Так что, самые прожорливые комары — это девочки.

Ученая рассказала, что в организме комара кровь остается на двое-трое суток. Потом будущая мать откладывает яйцо на поверхность воды. Обычно она выбирает лужу или бочку на даче. Еще одно место — трава. В теплой зелени комары тоже прекрасно плодятся.

Одна самка за свою жизнь откладывает несколько яиц, а потом летит на поиски пропитания. Голодная комариха-мать летит на запах человеческого пота, поэтому защититься от укусов просто — достаточно принять душ, чтобы меньше привлекать насекомых.

Кусаются обычно самки вида «комар-пискун». Их мужья гораздо безопаснее. Они наедаются соком и нектаром растений.

Ранее НГС рассказывал, в какое время в Новосибирске ожидаются все вылеты комаров.

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Комментарии
12
llehni
27 июня 2024, 12:42
Мдааа совет шикарен......плохо нашей науке.
Татьяна 53
27 июня 2024, 12:48
На даче надо не на грядках сидеть, а под душем, судя из текста статьи
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