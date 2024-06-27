«Самые прожорливые - девочки»: почему комары пьют кровь и что сделать, чтобы не кусали

Кусаются обычно только самки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Сибири начался сезон комаров. Кандидат биологических наук, сотрудник АлтГУ Татьяна Антоненко объяснила, почему эти насекомые пьют кровь и как от них можно защититься.

Кровь — основа питания комаров (но только нескольких видов, а не всех). В ней полно белков и других питательных веществ. Они нужны прежде всего самкам для размножения. Так что, самые прожорливые комары — это девочки.



Ученая рассказала, что в организме комара кровь остается на двое-трое суток. Потом будущая мать откладывает яйцо на поверхность воды. Обычно она выбирает лужу или бочку на даче. Еще одно место — трава. В теплой зелени комары тоже прекрасно плодятся.



Одна самка за свою жизнь откладывает несколько яиц, а потом летит на поиски пропитания. Голодная комариха-мать летит на запах человеческого пота, поэтому защититься от укусов просто — достаточно принять душ, чтобы меньше привлекать насекомых.

Кусаются обычно самки вида «комар-пискун». Их мужья гораздо безопаснее. Они наедаются соком и нектаром растений.



Ранее НГС рассказывал, в какое время в Новосибирске ожидаются все вылеты комаров.