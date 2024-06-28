НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

пасмурно, без осадков

ощущается как +32

2 м/c,

южн.

 745мм 51%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,96
EUR 90,99

СРОЧНО

Подробности гибели подростка в водохранилище

Как получить iPhone 15
Все чекапы за отпуск
Смерти на заводе
Последние квартиры в ипотеку
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Животные Едят мороженое и кувыркаются: как живут медвежата, которых зоозащитники изъяли у дрессировщиков — милое видео

Едят мороженое и кувыркаются: как живут медвежата, которых зоозащитники изъяли у дрессировщиков — милое видео

Нескольких медвежат волонтерам уже удалось пристроить

259
Написать комментарий
Медвежат хотели сделать цирковыми и содержали в ужасных условиях. У семьи дрессировщиков Герасимовых их забрали волонтеры

Волонтеры проекта ГБР_ZOO_НСК 28 июня показали, как у них живут три медвежонка, которых зоозащитники изъяли у семьи дрессировщиков Герасимовых в апреле 2023 года. До вмешательства волонтера пять бурых медведей долго время прожили в холодном ангаре в стесненных условиях. Впоследствии двух из них удалось пристроить.

— Из пяти медведей, конфискованных у Герасимовых, двое отправлены в Таштагол, а трое живут у нас, — пояснила НГС куратор проекта Стася.

Медвежата с удовольствием играют с волонтерами

Ранее НГС писал, что семья Герасимовых в 2019 году осталась без работы и денег, из-за чего дрессировщикам стало не на что кормить и согревать зверей. Медведям какое-то время помогали неравнодушные сибиряки.

В ноябре 2023 года Герасимовы подали иск к волонтерам и Росприроднадзору. Они требуют признать недействительными протокол о безвозмездном изъятии диких животных и акт приема-передачи зверей. Помимо медведей у них конфисковали кошек.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Медвежата Волонтеры Медведи Милое видео
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
котичек
28 июня 2024, 15:26
Как у бедных и безработных их имущество конфисковывать, так нет проблем. А вот как у богатых конфисковать наворованное - ну вот никак нельзя!!! Странный перекос, не кажется?..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Рекомендуем
Знакомства

Павел,  34

Лана,  40

Margo,  40

Алексей Потапов,  37

Incognito,  21

Анна,  43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление