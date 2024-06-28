Едят мороженое и кувыркаются: как живут медвежата, которых зоозащитники изъяли у дрессировщиков — милое видео

Медвежат хотели сделать цирковыми и содержали в ужасных условиях. У семьи дрессировщиков Герасимовых их забрали волонтеры Источник: ГБР_ZOO_НСК / «ВКонтакте»











Волонтеры проекта ГБР_ZOO_НСК 28 июня показали, как у них живут три медвежонка, которых зоозащитники изъяли у семьи дрессировщиков Герасимовых в апреле 2023 года. До вмешательства волонтера пять бурых медведей долго время прожили в холодном ангаре в стесненных условиях. Впоследствии двух из них удалось пристроить.

— Из пяти медведей, конфискованных у Герасимовых, двое отправлены в Таштагол, а трое живут у нас, — пояснила НГС куратор проекта Стася.

Медвежата с удовольствием играют с волонтерами Источник: ГБР_ZOO_НСК / «ВКонтакте»

Ранее НГС писал, что семья Герасимовых в 2019 году осталась без работы и денег, из-за чего дрессировщикам стало не на что кормить и согревать зверей. Медведям какое-то время помогали неравнодушные сибиряки.



В ноябре 2023 года Герасимовы подали иск к волонтерам и Росприроднадзору. Они требуют признать недействительными протокол о безвозмездном изъятии диких животных и акт приема-передачи зверей. Помимо медведей у них конфисковали кошек.